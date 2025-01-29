شركة معادن تعلن عن 27 وظيفة شاغرة في عدة مدن.. فرص متميزة بانتظارك!

أعلنت شركة معادن، الرائدة في قطاع التعدين والصناعات المعدنية، عن توفر 27 فرصة وظيفية في مجالات متعددة بعدة مدن داخل المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الفرص ضمن جهود الشركة لاستقطاب الكفاءات المتميزة لدعم عملياتها وتعزيز نموها المستدام.

كتب محمد سعد – هل أنت مستعد للانطلاق في مسيرتك المهنية؟ تقدم شركة معادن فرص عمل متميزة في مجالات متعددة، حيث نبحث عن مواهب متميزة للانضمام إلى فريقنا. نحن نؤمن بتطوير الكفاءات ونوفر بيئة عمل محفزة.

المناصب المتاحة ومدن التوظيف:

مدير تخطيط وقطع غيار RAK الموقع: رأس الخير، الشرقية، السعودية

مشرف، منجم الموقع: السعودية

مشرف، هندسة الموقع: السعودية

مهندس أول، تعدين II الموقع: السعودية

محلل أعمال تكنولوجيا المعلومات الموقع: الجبيل، الشرقية، السعودية

جيولوجي رئيسي II الموقع: الرياض، السعودية

مدير تأمين الائتمان الموقع: الرياض، السعودية

أخصائي أول، علم البيانات والذكاء الاصطناعي الموقع: الرياض، السعودية

أخصائي رئيسي، علم البيانات والذكاء الاصطناعي الموقع: الرياض، السعودية

مهندس صيانة، ميكانيكي II الموقع: رأس الخير، الشرقية، السعودية

فني رئيسي، ميكانيكي I الموقع: رأس الخير، الشرقية، السعودية

مدير العمليات (DAP) الموقع: رأس الخير، الشرقية، السعودية

ممثل أول، MH & اللوجستيات الموقع: المدينة المنورة، السعودية

أخصائي أول، MES & الأنظمة II الموقع: رأس الخير، الشرقية، السعودية

مهندس صيانة، كهرباء وأجهزة الموقع: رأس الخير، الشرقية، السعودية

مهندس رئيسي، صيانة ميكانيكية الموقع: رأس الخير، الشرقية، السعودية

مشرف، نوبة DAP الموقع: رأس الخير، الشرقية، السعودية

مشرف، (الكهرباء والأجهزة) – DAP الموقع: رأس الخير، الشرقية، السعودية

مدير التسعير والتعاقد الموقع: الرياض، السعودية

مهندس أول، ثابت الموقع: رأس الخير، الشرقية، السعودية

مهندس رئيسي، منجم MAN DEEP الموقع: الرياض، السعودية

مدير، هندسة الحفرة المفتوحة للدراسة الموقع: الرياض، السعودية

مشرف، الجيولوجيا ومراقبة الجودة الموقع: الحدود الشمالية، السعودية

مهندس رئيسي الموقع: طريف، الحدود الشمالية، السعودية

أخصائي رئيسي، تسليم LC II الموقع: الرياض، السعودية

مشرف سلامة الموقع: رأس الخير، الشرقية، السعودية

أخصائي علاقات الموظفين الموقع: الرياض، السعودية



ماستقدمة الوظائف:

فرص النمو المهني

خيارات العمل عن بُعد

راتب ومزايا تنافسية

المتطلبات:

المؤهلات المطلوبة: درجة البكالوريوس في المجال ذي الصلة خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال مهارات تواصل قوية

الشروط العامة للتقديم: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية القدرة على العمل ضمن فريق



عملية التقديم:

للتقديم، يرجى الموقع الرسمي لشركة التعدين العربية السعودية: اضغط هنا الموعد النهائي للتقديم: 30 مارس 2025.

إذا كنت تبحث عن فرصة وظيفية مميزة في قطاع التعدين، فإن شركة معادن تتيح لك الآن فرصة الانضمام إلى فريقها الاحترافي. لا تفوت الفرصة وسارع بالتقديم قبل انتهاء المهلة المحددة!