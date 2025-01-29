بعد ضبط 34 مركبة.. ما هي عقوبات التفحيط في النظام السعودي؟

أعلنت الجهات الأمنية في السعودية عن ضبط 34 مركبة متورطة في مخالفات التفحيط، مما أعاد تسليط الضوء على العقوبات الصارمة التي يفرضها النظام السعودي للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. ويهدف التشديد على هذه المخالفات إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح من المخاطر الناجمة عن الاستهتار بالقيادة.

كتب محمد سعد – في بيانٍ رسمي صدر عن الإدارة العامة للمرور تبين مواصلة قواتها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية من أجل رصد المخالفين المرتكبين أفعال يكسرون بها أنظمة الدولة ويُعرضون بها حيوات الأشخاص الآخرين إلى الخطر وهذا ما يتمثل في مخالفة التفحيط.

هذا وقد اتضح أنه في محافظة عنيزة في بلدة العوشزية قامت إدارة مرور منطقة القصيم بضبط عدد 34 مركبة بسبب ظهور قائديها في محتوى مرئي حيث يرتكبون التفحيط.

ومن هذا المنطلق وجب لفت الانتباه إلى طبيعة عقوبات مخالفة التفحيط حسب نظام المرور السعودي؛ وهي تأتي في المرة الأولى بواقع غرامة 20,000 ريال، مع حجز المركبة 15 يومًا، بالإضافة إلى إحالة قائد المركبة للمحكمة حتى ينظر في سجنه.

بينما في المرة الثانية تكون العقوبة غرمن 40,000 ريال سعودي، مع حجز المركبة شهر كامل، وأيضًا يتم النظر في سجن قائد المركبة من قِبل المحكمة.

أما المرة الثالثة فإن عقوبة التفحيط تكون غرامة 60,000 ريال، وعلى الفور تتم إحالة ملف القضية إلى المحكمة وهي ما تبحث في أيٍ من الأمرين؛ إما إجبار قائد المركبة على سداد غرامة تماثل قيمة المركبة المسروقة أو المستأجرة مع سجنه، أو مصادرة المركبة.

مع استمرار الجهات المختصة في ملاحقة مخالفي التفحيط وتطبيق العقوبات القانونية، يبقى الالتزام بالأنظمة المرورية ضرورة للحفاظ على أمن الطرق وسلامة الجميع. فهل تردع هذه العقوبات المخالفين أم أن الظاهرة ستستمر؟