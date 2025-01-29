رياض محرز يتفوق على محمد شريف ويفوز بجائزة هدف الجولة 17 في الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن فوز النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، بجائزة أفضل هدف في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي. جاء ذلك بعد منافسة مع المصري محمد شريف، مهاجم الخليج، والكاميروني جورج كيفن نكودو، لاعب ضمك.

كتب محمد سعد – أشار الموقع الرسمي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين بواسطة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس الفائز بجائزة هدف الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

حيث ينافس على هذه الجائزة كل من (جورج كيفين نكودو لاعب ضمك بهدفه ضد الاتحاد، ومحمد شريف مهاجم الخليج بهدفه ضد الأخدود، بالإضافة إلى رياض محرز نجم الأهلي بهدفه أمام الرياض).

فيما يتصدر نادي الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024/ 2025 برصيد 43 نقطة، ويأتي خلفه الاتحاد بنفس الرصيد، بينما القادسية في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

يُذكر أن النجم الجزائري “رياض محرز” لاعب الأهلي هو من حصل على جائزة أفضل هدف بالجولة الـ 17 من بطولة الدوري السعودي، وهذا بعد تسجيله بأسلوب عالمي في شباك الأخدود.

تفوق الجزائري على مهاجم فريق الخليج “محمد شريف” بجانب لاعب نادي ضمك “جورج كيفين”.

يُظهر هذا التكريم تألق رياض محرز المستمر في الدوري السعودي، ويعكس مهاراته الاستثنائية التي أضافت الكثير لفريقه الأهلي. جماهير الكرة السعودية تترقب المزيد من الإبداعات من هذا النجم في الجولات القادمة.