استمتع بأفضل برامج الأطفال: تردد قناة توم وجيري الجديد

تُعد قناة توم وجيري واحدة من أبرز قنوات الأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا مميزًا يناسب مختلف الأعمار. لضمان استمرار استمتاع أطفالكم ببرامجها الشيقة، نعرض لكم أحدث ترددات القناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

كتب محمد سعد – تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال وتحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، فهي تتميز بتقديم أشهر برامج الرسوم المتحركة التي تلبي شغف جميع الفئات العمرية حيث تركز على المغامرات الكوميدية الرائعة بين القط توم والفأر جيري، وتعرض القناة مجموعة متنوعة من المغامرات المثيرة والمضحكة التي تجذب الملايين من المشاهدين يوميًا، فما هو التردد الجديد لقناة توم وجيري لسنة 2025 وطريقة ضبطه.

تردد قناة توم وجيري

تقدم قناة توم اند جيري عدد كبير من الأفلام التي تستهدف الأطفال والعائلات مما يتيح لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بتجربة ترفيهية متكاملة أثناء مشاهدة كل حلقة، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تعرض القناة برامج الرسوم المتحركة.

تبرز مجموعة من الحلقات المثيرة لتوم وجيري مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بمغامراتهما اليومية الكوميدية التي لا تنسى، وبالتالي يعد البحث عن التردد الجديد للقناة من أهم الأمور ويتمثل التردد الجديد في النقاط التالية:

تردد قناة توم اند جيري على القمر الصناعي نايل سات هو 11354.

معامل الاستقطاب هو عمودي (V).

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

إذا كنت ترغب في استقبال تردد قناة توم اند جيري على القمر الصناعي عرب سات فإنه كالتالي:

التردد الجديد هو 11900.

معامل الاستقطاب هو عمودي (V).

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

كيفية ضبط تردد قناة توم اند جيري الجديد 2025

لضبط تردد قناة توم وجيري 2025 على جهاز الاستقبال الخاص بك والاستمتاع بمغامرات توم وجيري المليئة بالضحك يمكنك اتباع الخطوات التالية بكل سهولة:

ابدأ بتشغيل جهاز الاستقبال عبر جهاز التحكم عن بعد.

من القائمة الظاهرة أمامك انتقل إلى خيار “البحث اليدوي” أو “إضافة قناة”.

حدد القمر الصناعي المناسب، سواء كان نايل سات أو عرب سات ثم أدخل التردد الجديد المعني ومن ثم بيانات التردد مثل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ومعامل الاستقطاب.

اضغط على زر “بحث” للانطلاق في عملية اكتشاف القنوات المتاحة.

بعد انتهاء عملية البحث لا تنسى حفظ القناة الجديدة لتسهيل الوصول إليها ويمكن إضافتها إلى قائمة القنوات المفضلة.

مع تحديث تردد قناة توم وجيري، يمكنكم الآن إعادة ضبط جهاز الاستقبال لضمان استمرار استمتاع أطفالكم بالمحتوى الترفيهي والتعليمي المميز الذي تقدمه القناة. إذا واجهتم أي صعوبات في ضبط التردد، يُنصح بالتواصل مع فني تركيب متخصص للحصول على المساعدة اللازمة.