استمتع بمغامرات توم وجيري: تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2025

تُقدم قناة كرتون نتورك بالعربية (CN Arabic) مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية المحبوبة، وعلى رأسها مغامرات القط والفأر الشهيرة “توم وجيري”. لضمان استمرار استمتاع أطفالكم بهذه البرامج الممتعة، نعرض لكم أحدث ترددات القناة لعام 2025 على الأقمار الصناعية المختلفة.

كتب محمد سعد – تعتبر قناة سي إن عربية واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال حيث تقدم محتوى متنوع ومسلي يناسب جميع الأعمار، يتميز برنامج القط والفأر بشخصياته المرحة والمواقف الكوميدية الجذابة مما يجذب انتباه الصغار الكبار على حد سواء، عبر مؤشر تردد القناة يمكن لعشاق الرسوم المتحركة متابعة مغامرات القط والفأر في أي وقت والاستمتاع بالقصص الممتعة التي تحمل قيم الصداقة والإبداع، انضم إلى عالم من المرح والخيال مع سي إن عربية.

تردد قناة سي إن عربية

تعتبر قناة سي إن عربية واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في المنطقة حيث تقدم مجموعة مميزة من البرامج الترفيهية والتعليمية تبث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات مما يتيح لملايين المشاهدين في العالم العربي متابعة محتواها بسهولة من خلال ترددها يمكن للأطفال الاستمتاع بمسلسلاتهم المفضلة وألعابهم الشيقة ووجهات الرسوم المتحركة التي تغذي خيالهم، تهدف سي إن عربية إلى تقديم تجربة مشاهدة ممتعة ومفيدة لجميع أفراد الأسرة:

القمر الصناعي: نايل سات.

نردد القناة: 11277.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

تردد قناة سي إن عربية على القمر الصناعي عرب سات

تعد قناة سي إن عربية من القنوات المفضلة للأطفال في العالم العربي حيث تقدم محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتعليم تتميز القناة بعرض مجموعة من البرامج والرسوم المتحركة التي تناسب جميع الأعمار مما يجذب اهتمام الأطفال والأسر على حد سواء، بفضل ترددها على القمر الصناعي عرب سات يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالمحتوى المميز في أي وقت تهدف سي إن عربية إلى تعزيز الإبداع والتعلم من خلال عرض تجارب ممتعة وفريدة من نوعها:

القمر الصناعي : عرب سات.

تردد القناة: 11474.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة سي إن عربية

قناة كرتون نتورك بالعربية تتميز بعدة جوانب تجعلها واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال:

تنوع المحتوى المخصص للأطفال.

ترجمة مدبلجة عالية الجودة.

محتوى يجمع بين التعليم والترفيه.

شخصيات كارتونية محبوبة ومعروفة.

برامج عرض مستمرة خلال اليوم.

تفاعل مع الجمهور عبر مسابقات وتحديات.

رسوم متحركة بجودة إنتاج عالية.

دعم الثقافة العربية والقيم المجتمعية.

ابتكار وتطوير مستمر للمحتوى المعروض.

مع تحديث تردد قناة كرتون نتورك بالعربية لعام 2025، يمكنكم الآن إعادة ضبط جهاز الاستقبال لضمان استمرار استمتاع أطفالكم بمغامرات “توم وجيري” والبرامج الكرتونية المميزة الأخرى. إذا واجهتم أي صعوبات في ضبط التردد، يُنصح بالتواصل مع فني تركيب متخصص للحصول على المساعدة اللازمة.