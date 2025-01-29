الحناكي يثير الجدل بتصريحات مثيرة عن صفقات النصر والهلال

أثار الإعلامي الرياضي، الحناكي، جدلاً واسعاً بتعليقه على صفقات النصر والهلال الأخيرة، حيث كشف عن كواليس مثيرة حول المفاوضات والانتقالات. الحناكي وصف صفقة صلاح بأنها “مضحكة” بالنسبة للهلال، مما أثار استغراب الكثير من المتابعين والمهتمين بالشأن الرياضي.

كتب محمد سعد – من خلال منصة إكس شارك الناقد الرياضي صالح سليمان الحناكي حالة من الضجة الكبرى بين جماهير دوري روشن السعودي بخصوص النصر السعودي وكذلك الهلال السعودي؛ وذلك فيما يخص أحوال الصفقات التي يقوم بها كلٌ منهما.

إذ إنه بعدما تم الإعلان من قِبل العالمي عن رحيل أندرسون تاليسكا إلى فنربخشة التركي قام الحناكي بنشر تغريدة من المفترض أنها تتضمن كشفًا عن كواليس الصفقات المرتقبة لفريق النصر خلال الفترة المقبلة كما يلي:

“يقال إن النصر تعاقد مع مهاجم بـ 55 مليون يورو! بعد أن تم تفريغ مقعد تاليسكا له.. الذي تم نقله للفريق التركي مع تحمل جزء من رواتبه!! ليلحق بفوفانا الذي تمت اعارته!!“.

ليتابع معربًا عن طاقة الغضب التي تجتاحه فكتب “هذا النادي الاموال تتدفق عليه تعاقدات وصفقات واعارات وشيل وحط وهذا رايح وهذا جاي.. والهلال مضحوك عليه بصلاح!”.

من الجدير بالذكر أن الهلال بدوره قد ودّع اللاعب البرازيلي نيمار وذلك على سبيل التراضي كما شارك في بيانه الرسمي؛ وهذا ما أثار حالة من الغضب الكبير بداعي عدم الاستفادة من اللاعب منذ مجيئه وحتى برحيله.

تتواصل تصريحات الحناكي في إثارة الجدل في الأوساط الرياضية، حيث يرى البعض أن هذه التصريحات تسلط الضوء على الجوانب المخفية من صفقات الأندية الكبرى في السعودية. بينما يعتقد آخرون أن هذه التصريحات تثير الفتنة أكثر من كونها تقدم معلومات جديدة. يبدو أن الجدل حول صفقات النصر والهلال لن يتوقف في الوقت القريب.