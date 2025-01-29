النصر يسعى للعثور على بديل لتاليسكا ويقوم بالمفاضلة بين نجوم من أوروبا!

في خطوة مهمة لتعزيز صفوف الفريق بعد إصابة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، بدأ نادي النصر السعودي في البحث عن بديل مناسب لتعويض غياب لاعبهم المؤثر. وفقًا للمصادر، يتفاوض النادي مع عدة نجوم من الدوريات الأوروبية لاختيار الأنسب للفريق في المرحلة المقبلة. تعرف على التفاصيل حول الأسماء المطروحة للمفاضلة وحظوظهم في الانضمام للنصر.

كتب محمد سعد – بعد رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا من نادي النصر، وتوجهه إلى نادي فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، كشفت تفاصيل جديدة حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين النصر وتاليسكا.

ووفقًا لمصادر إعلامية، وافق تاليسكا على التنازل عن قيمة المتبقي من عقده مع النصر، الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، بعد رغبة المدرب بيولي برحيل اللاعب.

كما أضافت المصادر أن النصر وضع بندًا في عقد تاليسكا مع فنربخشة، يسمح للنادي الحصول على مليوني يورو في حال تأهل الفريق التركي لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي غضون ذلك، يبحث النصر عن بديل لتاليسكا خلال فترة الانتقالات الشتوية، ويفاضل النادي بين كل من النيجيري فيكتور بونيفاس والكولومبي جوان دوران.

ومن الجدير بالذكر أن الكولومبي جوان دوران يعد هو الأقرب للانضمام إلى النادي السعودي، بعد الوصول لاتفاق مع اللاعب حول كافة البنود الشخصية، ويتبقى فقط الاتفاق مع النادي الإنجليزي أستون فيلا.

يبذل النصر جهودًا كبيرة من أجل ضم لاعب جديد يكون قادرًا على تقديم نفس الأداء العالي الذي كان يقدمه تاليسكا قبل إصابته. ومع تنامي المنافسة بين الأندية، يبدو أن نادي النصر سيستمر في سعيه لإيجاد النجم القادر على إضافة القوة للفريق.