بسبوسة الطاسة السريعة: وصفة لذيذة وسهلة التحضير في 15 دقيقة

إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة لتحضير بسبوسة لذيذة بدون الحاجة للفرن، فإليك وصفة بسبوسة الطاسة السريعة التي يمكن تحضيرها في 15 دقيقة فقط! هذه الوصفة ستمنحك حلاوة ونكهة غنية، وهي مثالية للضيوف أو حتى لتناولها كتحلية سريعة بعد الوجبات. تعرف على طريقة التحضير والخطوات البسيطة لتحضير هذه الحلوى اللذيذة.

كتب محمد سعد – البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة التي يعشقها الكثيرون، وتتميز بقوامها الطري ومذاقها الغني بالشربات (القطر) لكن إذا كنتي تبحثين عن طريقة سريعة دون الحاجة لاستخدام الفرن، فإن بسبوسة الطاسة هي الخيار الأمثل، في هذا المقال سنقدم لكم وصفة احترافية لتحضير بسبوسة الطاسة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، لتحصلي على نتيجة رائعة في وقت قصير.

مكونات بسبوسة الطاسة السريعة

بسبوسة الطاسة السريعة هي حل مثالي لعشاق الحلويات الذين يرغبون في تحضير وصفة لذيذة وسهلة دون الحاجة لاستخدام الفرن، جربي هذه الوصفة وشاركيها مع عائلتك واستمتعي بمذاق لا يقاوم:

1 كوب سميد ناعم.

½ كوب زبادي.

¼ كوب سكر ناعم.

¼ كوب زيت نباتي.

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

½ ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور.

مكونات لتحضير الشربات

1 كوب سكر.

1 كوب ماء.

½ ملعقة صغيرة عصير ليمون.

½ ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (حسب الرغبة).

طريقة تحضير الشربات

في قدر على النار، ضعي كوب السكر وكوب الماء وحركي حتى يذوب السكر تماما. ثم ضيفي عصير الليمون واتركي الخليط يغلي لمدة 7-10 دقائق حتى يصبح قوامه متماسك قليلا. أطفئي النار وضيفي بعدها الفانيليا أو ماء الزهر، ثم دعيه يبرد تماما قبل الاستخدام.

طريقة تحضير البسبوسة بالخطوات

في وعاء عميق، اخلطي السميد مع السكر، البيكنج بودر، جوز الهند، ورشة الملح. بعد ذلك ضيفي الزبادي والزيت وقلبي المكونات جيدا حتى تحصلي على عجينة متجانسة، ولا تفرطي في تقليب العجينة بعد خلطها حتى لا تصبح جافة. ادهني طاسة غير لاصقة بالقليل من الزيت وسخنيها على نار هادئة جدًا، استخدمي طاسة غير لاصقة لضمان عدم التصاق البسبوسة وسهولة قلبها. اسكبي خليط البسبوسة في الطاسة، ووزعيه بالتساوي باستخدام ملعقة. غطي الطاسة واتركي البسبوسة تطهى على نار هادئة جدا لمدة 10-15 دقيقة حتى تصبح الجوانب ذهبية اللون. باستخدام طبق مسطح، اقلبي البسبوسة بحذر ثم أرجعيها إلى الطاسة لطهي الجانب الآخر لمدة 5-7 دقائق إضافية. بعد أن تكتسب لون ذهبي من الجانبين وأطفئي النار، احرصي على طهي البسبوسة على نار هادئة جدا حتى تنضج من الداخل دون أن تحترق من الخارج. بعدها اسكبي الشربات البارد على البسبوسة وهي ساخنة، يفضل سكب الشربات وهو بارد على البسبوسة الساخنة لضمان تشربها جيدًا. يمكنكم تزيين البسبوسة بالمكسرات مثل اللوز أو الفستق المجروش. قدميها دافئة مع كوب من الشاي أو القهوة لمذاق شهي.

مكونات بسبوسة الطاسة بحشو النوتيلا

بسبوسة الطاسة بحشو النوتيلا بطريقة سهلة وسريعة دون الحاجة إلى الفرن، استخدمي نار هادئة جدًا حتى لا تحترق البسبوسة، ويمكنكم إضافة القليل من الشربات (القطر) بعد التسوية لمذاق أكثر حلاوة:

2 كوب سميد.

½ كوب سكر.

½ كوب زبادي.

½ كوب حليب.

½ كوب زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

½ ملعقة صغيرة فانيليا.

للحشو ½ كوب نوتيلا (أو أي شوكولاتة قابلة للدهن).

للتزيين مكسرات مجروشة، جوز هند مبشور.

طريقة تحضير خليط البسبوسة

في وعاء، اخلطي السميد مع السكر والبيكنج بودر. ضيفي الزبادي، الحليب، الزيت، والفانيليا، ثم اخلطي حتى تحصلي على خليط متجانس. سخني طاسة غير لاصقة (تفلون) على نار هادئة، وادهنيها بقليل من الزبدة أو الزيت. اسكبي نصف كمية خليط البسبوسة في الطاسة وافرديها جيدًا. غطي الطاسة واتركيها على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق حتى تتماسك. بعد أن تتماسك الطبقة السفلية، وزعي النوتيلا فوقها دون ملامسة الحواف. اسكبي باقي خليط البسبوسة فوق النوتيلا وافرديه برفق لتغطية الحشو بالكامل. غطي الطاسة مجددًا واتركيها على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى تنضج. بعد نضج البسبوسة، اقلبيها على طبق التقديم بحذر. زينيها بالمكسرات المجروشة أو جوز الهند حسب الرغبة. قدميها دافئة واستمتعي بمذاقها اللذيذ.

يمكنك الآن الاستمتاع ببسبوسة الطاسة السريعة التي تمتاز بسهولة التحضير وطعمها الشهي. جرب الوصفة في أي وقت وشاركها مع العائلة والأصدقاء لأفضل تجربة طعام.