صلاح أم نجم آخر؟ رومانو يكشف تفاصيل عروض الدوري السعودي لنجم ليفربول ورد الأخير كان مفاجئًا

في تطور مثير حول مستقبل نجم ليفربول محمد صلاح، كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن تفاصيل العروض التي تلقاها اللاعب المصري من أندية الدوري السعودي. ووسط هذه الأنباء، كان رد صلاح على هذه العروض مفاجئًا للكثيرين، مما يثير تساؤلات حول مصير النجم في الفترة المقبلة. في هذا التقرير، نعرض لكم آخر المستجدات بشأن عرض الدوري السعودي وصلاح’s رد غير المتوقع.

كتب محمد سعد – نشر الصحفي الإيطالي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو ليتحدث عن حقيقة رفض نادي ليفربول الإنجليزي عرضان من الدوري السعودي لضم لاعبه في فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

حيث قال رومانو عبر منصة إكس: “رفض نادي ليفربول عرضين من الدوري السعودي لضم المهاجم الأوروجوائي داروين نونيز، واللاعب لن يرحل في يناير/كانون الثاني الجاري”.

وأفادت في الفترة الاخيرة بعض التقارير الصحفية إن النجم البرتغالي خورخي خيسوس يأمل في العمل مرة أخرى مع المهاجم الأوروجوياني الذي سبق وعملا سويًا في نادي بنفيكا البرتغالي.

ولا يقدم اللاعب في الموسم الحالي الأداء المرتقب حيث إنه شارك في 29 مباراة فقط سجل خلالها 6 أهداف مع صناعة 4 تمريرات حاسمة.

تستمر الأندية السعودية في محاولاتها لإغراء كبار نجوم العالم للانضمام إلى الدوري المحلي، وظهور محمد صلاح في قلب هذه الأحاديث يزيد من حجم التكهنات حول مستقبله. مع رد صلاح الذي صدم العديد، يبدو أن الأمور قد تأخذ منحى مختلفًا.