الأكاديمية الصحية السعودية تفتح باب التسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان ضمن 9 تخصصات

أعلنت الأكاديمية الصحية السعودية عن استمرار التسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان، الذي يأتي ضمن 9 تخصصات صحية هامة. يهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المجال الصحي وتلبية احتياجات سوق العمل، ويُعتبر من الفرص التعليمية المتميزة للراغبين في تطوير مهاراتهم في الرعاية الصحية.

كتب محمد سعد – في واحد من الإعلانات الرسمية التي لا يزال طرحها قائمًا هو ما ورد عن الأكاديمية الصحية حيال فتح باب التسجيل على برنامج مساعد طبيب أسنان؛ وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتمثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

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إذ إن هذا البرنامج يعمل على تمكين المتدربين على تحمل المسؤوليات التي تخص تلك الوظيفة من حيث الفحوصات السريرية وإدارة المعلومات الطبية، وهو ما يمكن التقديم عليها من الرابط الإلكتروني الرسمي “من هنا“.

في هذا الصدد لا بد من التنويه على وجود شروط أساسية من أجل القبول في هذا البرنامج وهي ما تم تحديدها على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

البرنامج متاح لكلٍ من الذكور والإناث.

لا بد من الحصول على درجة 60 على الأقل في اختبار ستيب.

يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في البوابة الرسمية لصندوق تنمية الموارد البشرية.

يشترط ألا يكون المتقدم من الطلاب أو الموظفين أو لديه سجلات تجارية أو يتقاضى رواتب تقاعدية.

التقديم متاح لحاملي درجة البكالوريوس فقط من التخصصات الآتية؛ علم حيوان، علم نبات، أحياء، أحياء دقيقة، علوم طبية حيوية، كيمياء حيوية، تقنية حيوية، فيزياء وفيزياء طبية.

موعد التقديم بدأ في 19 يناير 2025 وينتهي في تاريخ 1 فبراير 2025.

يعد برنامج مساعد طبيب أسنان فرصة رائعة للراغبين في دخول المجال الصحي، حيث يوفر التدريب العملي والنظري اللازمين لبناء مستقبل مهني في هذا التخصص الحيوي. يُنصح المهتمون بسرعة التسجيل للاستفادة من هذه الفرصة التعليمية.