السالمي يكشف أسباب سقوط الاتحاد أمام ضمك: كادش وعوار وأخطاء بلان تحت المجهر

في مواجهة مثيرة بالدوري السعودي، تلقى الاتحاد خسارة مفاجئة أمام ضمك، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. الإعلامي محمد السالمي سلط الضوء على العوامل التي أسهمت في الهزيمة، مشيرًا إلى أداء بعض اللاعبين مثل كادش وعوار، بالإضافة إلى الأخطاء التكتيكية التي وقع فيها المدرب بلان. فهل كانت هذه العوامل كافية لحرمان العميد من نقاط المباراة؟

كتب محمد سعد – في حلقة برنامج أكشن مع وليد تمت استضافة الناقد الرياضي عماد السالمي وهو من قام بطرح التحليل الخاص به حيال مباراة الاتحاد وضمك في جولة دوري روشن السعودي السابعة عشر التي انطلقت بالأمس وانتهت على خسارة النمور بهدفين مقابل هدف.

في هذا الصدد أشار السالمي إلى أن الأسباب الفنية الأساسية التي أدت إلى وقوع الاتحاد السعودي في هذا الفخ وأنه لم يتمكن من الظفر بنقاط المباراة ولا تسجيل الأهداف إلا الوحيد الذي سجله كريم بنزيما.

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فال إن الاتحاد كان في تلك المباراة أعرج فنيًا، ومناظره السيئة هي ما استغلها ضمك من أجل تحقيق الفوز المُستحق؛ حيث أشار إلى أن لاعب مثل حسن كادش كان توظيفه سيئًا، كما أن عدم اللعب بظهير أيسر كان واضحًا أثره السلبي.

كذلك اللاعب حسام عوار لم يستطع تطبيق طريقة لعب الاتحاد مثلما يفعل حامد الغامدي، وأخيرًا القراران الفنيان من لوران بلان بإخراج العبود والشنقيطي كانا خاطئان.

خسارة الاتحاد أمام ضمك تفتح باب الجدل حول الأخطاء الفنية والأداء الفردي لبعض اللاعبين، مما يضع الجهاز الفني والإدارة أمام تحديات تحتاج إلى حلول سريعة قبل المواجهات القادمة. هل سيتمكن العميد من استعادة توازنه سريعًا؟