التأمينات الاجتماعية توضح: هل يدفع المشترك جزءًا من اشتراك “ساند”؟

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية تفاصيل تحمل المشتركين نسبة من اشتراك نظام “ساند”، الذي يُعنى بدعم الموظفين في حال التعطل عن العمل. يأتي ذلك ضمن جهود المؤسسة لتوضيح حقوق والتزامات المشتركين في هذا النظام، الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي مؤقت لحين العثور على فرصة عمل جديدة.

كتب محمد سعد – واحد من جملة الأنظمة التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية إلى كافة المشتركين يأتي نظام ساند أو التأمين ضد التعطل عن العمل؛ وهو ما يخص فئة المواطنين لتقديم الدعم اللازم لهم في حال تعرضوا إلى أزمة فقدان فرصهم الوظيفية.

ومن هنا حرصت مؤسسة التأمينات على التنويه على أمرٍ يخص نسبة الاشتراك في ساند؛ حيث إنها قد أفادت بأن النسبة الإجمالية اللازمة للاشتراك هي 1.5% من إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك، مع العلم أن صاحب العمل يتحمل منها 0.75% بينما المشترك يتحمل 0.75%.

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أيضًا من التفاصيل التي تم لفت الانتباه إليها هي وجود شروط للحصول على دعم ساند والتي تتمثل أبرزها فيما يلي:

تحلّي المشترك بالجنسية السعودية.

عدم بلوغ سن الـ 60 عامًا عند تقديم الطلب.

ألا يكون سبب ترك العمل راجعًا إلى رغبته الشخصية أو بداعي الفصل لسبب يرجع إليه.

لا بد من توافر مدد الاشتراك التي تؤهل إلى الاستحقاق.

تقديم طلب الحصول على دعم ساند يجب أن يتم خلال مدة 90 يومًا من تاريخ ترك العمل.

من الضروري ألا يكون للمشترك أي مصدر دخل سواءً عام أو خاص.

نظام “ساند” يسهم في دعم الاستقرار الوظيفي للموظفين في القطاعين العام والخاص، مع توزيع نسبة الاشتراك بين الموظف وصاحب العمل. لذا، من المهم للمشتركين الإلمام بكافة تفاصيل النظام لضمان الاستفادة القصوى منه.