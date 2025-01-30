شكر الله يكشف خطأ تحكيمي بمباراة الهلال والقادسية.. والمريسل يثبت بالأدلة

أثارت مباراة الهلال والقادسية جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدما كشف الخبير التحكيمي عبدالرحمن شكر الله عن وجود خطأ جسيم كان يستوجب الطرد. الإعلامي عبدالعزيز المريسل لم يتردد في دعم هذا الرأي، حيث قدّم أدلة تثبت صحة الخطأ التحكيمي، مما أشعل نقاشًا بين الجماهير حول تأثيره على نتيجة اللقاء.

كتب محمد سعد – باقة من القرارات التحكيمية هي ما تسببت في إثارة حالة من الجدل الكبير في مباراة الهلال والقادسية بالأمس؛ وبالأخص ما صبّت في غير صالح الزعيم مما أدى إلى انطلاق حملات هجومية قوية تؤكد على أنها كانت سبب خسارة الفريق وفقدانه نقاط اللقاء باستقبال هدفين مقابل تسجيل هدف

في هذا الصدد جاء الخبير التحكيمي نواف شكر الله من خلال برنامج في 90 مشيرًا إلى رأيه حيال بعض تلك القرارات حيث قال الآتي؛ إن الدقيقة 31 بطاقة صفراء مستحقة للاعب القادسية، والدقيقة 42 قرار الحكم غريب وغير صحيح بعدم طرد لاعب القادسية”

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ومن تابع “الدقيقة 67 قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء للهلال، والدقيقة 87 قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء للهلال بعد سقوط مالكوم”.

في هذا الصدد وبالإشارة إلى واقعة الطرد الذي لم يُحتسب ويعتبر أكثر ما أغضب الجانب الأزرق الهلالي؛ فإن الإعلاني عبد العزيز المريسل عمل على مشاركة مقطع من المباراة موضحًا حقيقة صحة القرار ودوّن عليه الآتي: “تم تكبير المقطع أصبح الأمر واضحاً هناك لمسة يد على لاعب ‎الهلال سافيتش قبل الالتحام مع المدافع القدساوي ولهذا تم احتساب ضربة حره غير مباشرة ضد الهلال وألغي الطرد الذي جاء بعد لمسة اليد”.

يبقى الجدل قائمًا حول أداء التحكيم في مباراة الهلال والقادسية، حيث تزداد المطالبات بمراجعة القرارات التحكيمية لضمان عدالة المنافسة. فهل ستتخذ الجهات المعنية أي إجراء تجاه هذه الأخطاء؟