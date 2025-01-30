أمازون السعودية تفتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى: اكتشف 108 فرصة عمل وبرامج تدريبية متاحة الآن!

أعلنت شركة أمازون السعودية عن فتح باب التوظيف لحملة شهادة الثانوية العامة وما فوق، مع توفير 108 فرص عمل متنوعة وبرامج تدريبية مميزة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتعزيز فريق عملها في المملكة، وتقديم فرص تطوير مهني للمواطنين والمقيمين. تشمل الفرص المتاحة مجالات متعددة، مما يتيح للمتقدمين اختيار ما يناسب مهاراتهم واهتماماتهم.

كتب محمد سعد – تعلن شركة أمازون العالمية عن فتح باب التوظيف لشغل (103) فرصة وظيفية وبرنامج تدريب متاحة، للحاصلين على الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن بالسعودية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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المسميات الوظيفية المتاحة وأماكن العمل:

تُقدم أمازون فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:

تقنية المعلومات و الهندسة: مُهندس دعم تقنية المعلومات أول (Senior IT Support Engineer) في الرياض . مُهندس دعم تقنية المعلومات أول، حلول OpsTech (Senior IT Support Engineer, OpsTech Solutions) في جدة . مُهندس صيانة، هندسة صيانة المُوثوقية (Maintenance Engineer, Reliability Maintenance Engineering) في جدة . مُهندس أتمتة، هندسة صيانة المُوثوقية (Automation Engineer, Reliability Maintenance Engineering) في جدة . مُهندس صيانة أول، هندسة صيانة المُوثوقية (Senior Maintenance Engineer, Reliability Maintenance Engineering) في الرياض . مدير أمن مركز البيانات (للمواطنين السعوديين / مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط)، مُجتمعات DCC (Data Center Security Manager (Saudi National/GCC Only), DCC Communities) في الرياض . قائد مجموعة البنية التحتية لـِـ مركز البيانات في السعودية (للمواطنين السعوديين فقط)، مُجتمعات DCC (Data Center Infrastructure Cluster Leader KSA (Saudi National), DCC Communities) في الرياض . مدير برنامج الأمن (للمواطنين السعوديين / مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط)، مُجتمعات DCC (Security Program Manager (Saudi Arabian/GCC national), DCC Communities) في الرياض . فني مركز البيانات (للمواطنين السعوديين فقط) (Data Center Technician (Saudi National Only)) في الرياض . قائد الأمن السيبراني لـِـ لسعودية (للمواطنين السعوديين فقط) (Cybersecurity Lead, KSA (KSA National Only)) في الرياض . مدير أمن مركز البيانات (للمواطنين السعوديين فقط)، أمن مراكز البيانات EMEA (Data Center Security Manager (Saudi National Only), DC Security EMEA) في الرياض . أخصائي الخدمات اللوجستية لـِـ مركز البيانات (للمواطنين السعوديين / مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط)، InfraOps (Data Center Logistics Specialist (Saudi/GCC National), InfraOps) في الرياض . مُهندس بيئي إقليمي، AWS البيئية (Regional Environmental Engineer, AWS Environmental) في الرياض .

المبيعات و إدارة الحسابات: مدير / مدير أول لـِـ حسابات AWS، MENAT (للمواطنين السعوديين فقط) (Account Manager/Senior Account Manager, AWS, MENAT (Saudi Nationals Only)) في الرياض . مدير حسابات جديد – مواطن سعودي، 3P الإلكترونيات الاستهلاكية (New Accounts Manager – KSA National, 3P Consumer Electronics) في الرياض . مدير حسابات رئيسي، 3P – الإلكترونيات الاستهلاكية (Key Accounts Manager, 3P – Consumer Electronics) في الرياض . مدير أول لـِـ لحسابات (للمواطنين السعوديين فقط)، AWS القطاع العام (Senior Account Manager (Saudi National), AWS Public Sector) في الرياض . مدير الحسابات الفنية (للمواطنين السعوديين فقط)، MENAT (Technical Account Manager (KSA), – MENAT) في الرياض .

إدارة الموردين و إدارة الفئات: مدير أول لـِـ لموردين، التجزئة في السعودية (Senior Vendor Manager, KSA Retail) في الرياض . مدير الفئة – التجميل، التجزئة في السعودية، GCC Retail (Category Manager – Beauty, KSA Retail, GCC Retail) في الرياض . مدير أول لـِـ لفئة، الأجهزة اللاسلكية (Senior Category Manager, Wireless) في الرياض .

تطوير الأعمال: مدير أول لـِـ تطوير الشركاء الرئيسيين – السعودية (Principal Partner Development Manager – Saudi Arabia) في الرياض . قائد تطوير أعمال الاكتساب، السعودية (Capture Business Development leader, Saudi Arabia) في الرياض . مدير أول لـِـ تطوير الأعمال، AWS الهجرة و التحديث (Senior Business Development Manager, AWS Migration & Modernization) في الرياض . مدير رئيسي لـِـ تطوير الأعمال، AWS الهجرة و التحديث (Principal Business Development Manager, AWS Migration & Modernization) في الرياض . مدير تطوير الأعمال، شركاء التكنولوجيا (Business Development Manager, Technology Partners) في الرياض .

إدارة المشاريع و البرامج: مدير البرنامج (للمواطنين السعوديين فقط)، FBA (Program Manager (KSA National Only), FBA) في الرياض . مدير أول لـِـ لمشاريع الهندسية، هندسة العمليات (AMET) (Sr Engineering Project Manager, Operations Engineering (AMET)) في **الرياض و **جدة.

العمليات و اللوجستيات: مُشرف مركز الإيفاء (Fulfillment Center Supervisor) في الرياض . مُشرف العمليات، الخدمات اللوجستية AMZL – DS Variable (Operations Supervisor, AMZL Logistics – DS Variable) في جدة . قائد فريق العمليات (Operations Team Lead) في جدة . مُشرف العمليات (Operations Supervisor) في جدة . مدير OTR (Dammam، الرياض). أخصائي تحقيق OTR (OTR Investigation Specialist) في الرياض . مُشرف OTR (OTR Supervisor) في الرياض . مدير الفِرق، Delivery Station الإقليمي، AMZL (Shift Manager, Delivery Station Regional, AMZL) في **المدينة **المنورة. خبير إنفاذ الامتثال، AMZL الميداني (Compliance Enforcement Expert, AMZL Field) في الرياض . مدير المنطقة، عمليات UFG (Area Manager, UFG Operations) في الرياض .

القانون: مُستشار شركة مُشارك، المتاجر الدولية (Associate Corporate Counsel, Intl Stores) في الرياض . مُستشار قانوني، العمليات العالمية (Corporate Counsel, WW Operations) في الرياض . مُستشار قانوني، مبيعات و تسويق AWS الخدمات العالمية (Corporate Counsel, AWS Sales and Marketing Global Services) في الرياض . مُستشار قانوني، المتاجر الدولية (Legal Counsel, International Stores) في الرياض .

الموارد البشرية و التدريب: مُساعد التعلم (للمواطنين السعوديين فقط) (Learning Associate (Saudi Nat)) في الرياض . مُوظف تعيينات، غير تقني (Sourcing Recruiter, Non Tech) في الرياض . مُساعد التعلم، FC، التعلم و التطوير (Learning Associate, FC, Learning & Development) في جدة .

أُخرى: أخصائي أول لـِـ خدمة العملاء، الدعم الرقمي و للأجهزة و Alexa (D2AS) علاقات العملاء التنفيذية (Sr. Customer Service Specialist, Digital, Device, and Alexa Support (D2AS) Executive Customer Relations) في الرياض . مسؤول الصحة و السلامة في العمل، مسؤول السلامة (WHS Officer, Safety Officer) في جدة . مسؤول الصحة و السلامة في العمل (WHS Officer, Workplace health and safety) في الرياض . مُشرف ICQA (Riyadh، جدة). باحث ICQA، ICQA (ICQA Researcher, ICQA) في الرياض . مدير منع الخسائر (Loss Prevention Manager) في الرياض . أخصائي الخدمات ذات القيمة المُضافة (Value Added Services (VAS) Specialist) في الرياض .



برامج التدريب:

تُقدم أمازون برامج تدريب لـِـ لطلاب و حديثي التخرج:

**مُتدرب **إدارة **الحسابات 2025 (2025 Account Manager Intern) في الرياض .

. **مُتدرب **مُحلل **أعمال 2025 (2025 Business Analyst Intern) في الرياض .

. **مُتدرب **مدير **برنامج 2025 (2025 Program Manager Intern) في الرياض .

. **مُتدرب **مبيعات **تجارية **AWS 2025 – مواطن سعودي (2025 AWS Commercial Sales Internship- KSA National) في الرياض .

. **مُتدرب **مُحلل **مالي 2025 (2025 Financial Analyst Intern) في الرياض .

. **مُتدرب **مُطور **أعمال **تقني 2025 – مواطن سعودي (2025 Technical Business Developer Intern – KSA National) في الرياض .

. **مُتدرب **مساعد **قانوني 2025 (2025 Paralegal Intern) في الرياض .

. **مُتدرب **مدير **مورد **تجارة **التجزئة 2025 (2025 Retail Vendor Manager Intern) في الرياض.

ملاحظة: هذه ليست قائمة شاملة لـِـ جميع الوظائف الشاغرة في أمازون السعودية، و لكنها تُعطي فكرة عن تَنَوُّع الفرص المُتاحة في الشركة. للحصول على قائمة كاملة و مُحدّثة، يُرجى زيارة حساب أمازون على منصة التوظيف.

طريقة التقديم:

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إذا كنت تبحث عن فرصة للانضمام إلى فريق عمل ديناميكي في واحدة من أكبر الشركات العالمية، فإن هذه الفرص المقدمة من أمازون السعودية قد تكون الخطوة المثالية لك. لا تتردد في التقديم واستكشاف البرامج التدريبية المتاحة لتعزيز مهاراتك وتحقيق طموحاتك المهنية.