النصر السعودي يقترب من ضم جون دوران.. وأستون فيلا يرد بحسم

مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية من نهايتها، كثّف نادي النصر السعودي جهوده لتعزيز صفوفه، مستهدفًا المهاجم الكولومبي جون دوران من أستون فيلا. ورغم التقارير التي تشير إلى اقتراب إتمام الصفقة، إلا أن النادي الإنجليزي أبدى موقفًا حاسمًا تجاه انتقال لاعبه الشاب.

كتب محمد سعد – تسعى إدارة نادي النصر السعودي نحو التقاعد مع النيجيري “فيكتور بونيفاس” لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، وهذا بجانب محاولات التعاقد مع الكولومبي “جوران دوران” قادمًا من فريق أستون فيلا.

توضح التقارير الصحفية أن المقابل المادي يعتبر العائق أمام انتقال “دوران”، وكشف فريق أستون فيلا بأنه لن يبيع لاعبه بأقل من 80 مليون يورو!

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بالرغم من هجوم فريق باريس سان جيرمان لمحاولة جلب اللاعب خلال الصيف القادم، ولكن يتوقع أن يقوم فريق أستون فيلا بتوقيع الكولومبي “جون دوران” في المملكة العربية السعودية في حال نجح النصر باستيفاء الشروط المالية.

من الجدير بالذكر أن “دوران” اتفق مع إدارة النصر السعودي، ولكن ينقص أن يتم التفاوض بين الفريقين قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

بينما يسعى النصر لتعزيز هجومه بضم جون دوران، يبقى موقف أستون فيلا الحاسم عقبة أمام إتمام الصفقة. مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات، ستتضح الصورة النهائية لمستقبل اللاعب وما إذا كان سيرتدي قميص “العالمي” أم سيستمر في الدوري الإنجليزي