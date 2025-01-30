هيلمان: نعمل على تحسين أداء الرائد قبل مواجهة النصر

في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أعرب المدير الفني لفريق الرائد، البرازيلي أودير هيلمان، عن تطلعه لتحسين نتائج الفريق في الدوري السعودي، بدءًا من المباراة المرتقبة أمام النصر. وأشار هيلمان إلى أن الفريق يمر بمرحلة صعبة، مؤكدًا على أهمية استعادة الثقة والقوة لتحقيق الانتصارات.

كتب محمد سعد – ظهر مدرب نادي الوحدة السعودي البرازيلي أودير هيلمان ليتحدث عن مواجهة نادي النصر السعودي في الجولة 18 من دوري روشن السعودي الليلة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ليكشف إنه يسعى بكل جهد لتحسين مستوى الفريق وقال:

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“رغم قوة مباراة النصر سنخوضها بكل جدية لتحسين مركزنا والأمل باللاعبين كبير لذلك، وهناك لقاءات قدمنا بها مستويات جيدة ولكن لم نوفق بالفوز بها وأيضًا كان هناك لقاءات لم نقدم شيء يذكر فعلاً”.

وتلك المباراة هي المباراة رقم 34 بين الفريقين حيث نجح النصر في الفوز في 25 مباراة سابقة بين المباراتين، بينما ساد التعادل في 6 مباريات كما خسر الفريق في مباراتين، حيث نجح النصر في تسجيل 80 هدف بينما استقبل 23 هدف فقط.

مع اقتراب المواجهة أمام النصر، يركز هيلمان وفريقه على تعزيز الأداء وتصحيح الأخطاء السابقة، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للفريق وتساهم في تحسين موقعه في جدول الترتيب.