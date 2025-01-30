تراجع طفيف في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 30 يناير 2025 في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 30 يناير 2025، تراجعًا طفيفًا في بعض البنوك المصرية. يأتي هذا التراجع بالتزامن مع بدء موسم العمرة، حيث يتزايد الطلب على العملة السعودية. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل الريال السعودي 13.37 جنيهًا للشراء و13.41 جنيهًا للبيع.

كتب محمد سعد – يبحث كثير من الناس وخاصة المقيمين في السعودية على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك لمعرفة المعاملات المالية والتحويلات إلى ذويهم؛ لذا سنعرض لكم من خلال هذا التقرير مفاجأة في سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري 30 يناير 2025 في البنوك المصرية

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كما أن سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في بنك HSBC*: 13.38 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع

في حين يأتي في المصرف العربي الدولي AIB*: 13.3762 جنيه للشراء و13.4028 جنيه للبيع

بينما سجل في البنك المركزي المصري: 13.3751 جنيه للشراء و13.4115 جنيه للبيع

وبلغ في بنك CIB*: 13.3617 جنيه للشراء و13.4119 جنيه للبيع

وتحدد في بنك الإسكندرية: 13.3528 جنيه للشراء و13.4055 جنيه للبيع

ووصل في بنك مصر: 13.3323 جنيه للشراء و13.4055 جنيه للبيع

وسجل بنك فيصل الإسلامي: 13.33 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع

فيما وصل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB*: 13.2874 جنيه للشراء و13.4002 جنيه للبيع

وتحدد في بنك الكويت الوطني NBK*: 13.294 جنيه للشراء و13.4238 جنيه للبيع

وتحقق في بنك SAIB*: 13.18 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع

وأما في بنك المصرف المتحد فسجل : 12.9417 جنيه للشراء و13.4107 جنيه للبيع

مع استمرار موسم العمرة، يُنصح المتعاملون بمتابعة تحديثات أسعار الصرف في البنوك المصرية للحصول على أفضل الأسعار. يُذكر أن هذه التغيرات الطفيفة في أسعار العملات قد تؤثر على تكاليف السفر والتحويلات المالية.