شركة المراعي السعودية تعلن عن فرص توظيف مميزة لحملة الثانوية فأعلى في عدة مدن

أعلنت شركة المراعي، الرائدة في مجال صناعة الألبان والمنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب التوظيف لشغل 38 وظيفة شاغرة لحملة شهادة الثانوية العامة فما فوق. تتوزع هذه الفرص الوظيفية على عدة مدن، بما في ذلك الرياض، الخرج، حائل، بريدة، جدة، والدمام. تشمل الوظائف المتاحة مجموعة متنوعة من التخصصات، مثل مدخل بيانات، مشرف التسويق التجاري الإقليمي، أخصائي تشغيل النظام، مدير فريق أول، ومستشار قانوني أول.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة المراعي، إحدى أكبر شركات الأغذية والمشروبات في المنطقة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والمستويات الوظيفية، في كلا من الرياض وجدة والدمام وحائل والجبيل والخرج وذلك على النحو التالي:

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الوظائف المطلوبة:

تصنيف الوظائف حسب المدينة ومستوى الخبرة

1. الرياض (Riyadh)

محترفون ذوو خبرة: رئيس قسم الجودة – وحدات الأعمال البروتينية مستشار قانوني أول مدير المنتجات الرئيسي محلل تسويق رقمي (الشركة الأم) مسؤول سلامة الغذاء (الشركة الأم) مدير التوريدات الأول محلل وظيفي SAP أول (الشركة الأم) ضابط التوريدات



2. الخرج (Al Kharj)

محترفون ذوو خبرة: مدير الفريق – CIT (التصنيع) أخصائي تشغيل الأنظمة (النقل والخدمات اللوجستية) مدير هندسة المصنع (DJFI) مدير الصحة والسلامة والأمن القسم الأول مهندس التبريد الصناعي (الزراعة)



3. حائل (Hail)

محترفون ذوو خبرة: منسق الجودة الإقليمي (الدواجن) مدير الوقاية من الحرائق مدير FMP (الزراعة) مشرف الورشة (الزراعة) مدير الصحة والسلامة والأمن الأول (الشركة الأم) مشرف الفريق الأول (الدواجن)

حديثو التخرج: مراقب المخزون (الدواجن) فني ضمان الجودة منسق معالجة البيانات



4. جدة (Jeddah)

محترفون ذوو خبرة: مدير أسطول السيارات (المبيعات)



5. الدمام (Dammam)

محترفون ذوو خبرة: بائع ما قبل البيع (المبيعات)



6. بريدة (Buraidah)

محترفون ذوو خبرة: مشرف تسويق التجارة الإقليمي (المبيعات)



7. الدوحة (Doha, Qatar)

حديثو التخرج: مساعد موارد بشرية أول



موعد وطريقة التقديم:

يمكنك التقديم على الوظائف المتاحة في شركة المراعي السعودية من خلال بوابتها الرسمية للتوظيف. يرجى زيارة (رابط بوابة التوظيف) للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف المعلنة وتقديم طلبك.

إذا كنت تبحث عن فرصة مميزة للانضمام إلى فريق عمل ديناميكي في شركة رائدة، فإن هذه الفرص المقدمة من شركة المراعي قد تكون الخطوة المثالية لك. للاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للشركة