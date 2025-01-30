النصر السعودي يبرم صفقة تاريخية بضم الكولومبي جون دوران من أستون فيلا

في خطوة مفاجئة لعشاق كرة القدم، أعلن نادي النصر السعودي عن تعاقده مع المهاجم الكولومبي جون دوران من نادي أستون فيلا الإنجليزي. وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، فابريزيو رومانو، تمت الصفقة مقابل 77 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز إضافية. من المقرر أن يخضع دوران للفحص الطبي اليوم في لندن، قبل أن يسافر إلى الرياض للانضمام إلى صفوف “العالمي”.

كتب محمد سعد – أعلن يوسف خميس، لاعب نادي النصر السابق، عن مفاجأة كبيرة تتعلق بتعاقد النصر مع المهاجم الدولي الكولومبي جون دوران، نجم أستون فيلا الإنجليزي.

وتعتبر صفقة دوران واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ النصر، حيث سيتم الإعلان عن التعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد خضوع دوران للفحص الطبي.

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وأكد خميس أن صفقة دوران لن تتم إلا من خلال أعضاء شرف النصر، مشدداً على أن لا علاقة لأي جهة أخرى بالصفقة.

كما أعلن الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو أن النصر أنهى اتفاقه مع أستون فيلا ودوران للانضمام خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 77 مليون جنية إسترليني.

ومن الجدير بالذكر أن أبرز رومانو أرقام دوران مع أستون فيلا، حيث لعب 29 مباراة وسجل 12 هدفاً.

في حين تأتي صفقة دوران في إطار جهود النصر لتعزيز صفوفه وتحقيق الأهداف في الموسم الحالي.

يُتوقع أن يُشكل انضمام جون دوران إضافة قوية لهجوم النصر، خاصة بعد رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى فنربخشه التركي. الجماهير النصراوية تترقب بشغف رؤية المهاجم الكولومبي الشاب يتألق في الملاعب السعودية، ويأملون أن يسهم في تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات للنادي..