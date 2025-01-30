المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة: التخصصات المطلوبة ورابط التقديم

أعلنت المؤسسة العامة للري في المملكة العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة شهادة البكالوريوس فما فوق، وذلك في عدة تخصصات. تأتي هذه الفرص في إطار سعي المؤسسة لتعزيز كوادرها بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

كتب محمد سعد – أعلنت المؤسسة العامة للري بالسعودية، توفر فرص وظيفية للحاصلين على شهادة البكالوريوس فما فوق (رجال / نساء)، وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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أماكن العمل:

الإحساء

الوظائف المتاحة للتقديم:

حددت المؤسسة العامة للري بالسعودية المسميات الوظيفية التالية للتقديم كالتالي:

مهندس مشروع (Project Engineer) – الطائف

المستوى الوظيفي : محترفون ذوو خبرة

: محترفون ذوو خبرة المتطلبات : درجة البكالوريوس في الهندسة أو مجال ذي صلة، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة مشاريع البناء، مهارات اتصال قوية، وشهادات مثل PMP أو PRINCE2 تكون مفضلة.

: درجة البكالوريوس في الهندسة أو مجال ذي صلة، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة مشاريع البناء، مهارات اتصال قوية، وشهادات مثل PMP أو PRINCE2 تكون مفضلة. المهام : تحديد نطاق المشروع وأهدافه، إعداد الميزانية، مراقبة التكاليف والجداول الزمنية، إدارة العقود مع الموردين، ومعالجة المخاطر المحتملة.

رئيس قسم علوم وتكنولوجيا المعلومات الجغرافية (Geospatial Information Sciences and Technology Section Head) – الأحساء

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المستوى الوظيفي : محترفون ذوو خبرة

: محترفون ذوو خبرة المتطلبات : درجة البكالوريوس أو أعلى في علوم المعلومات الجغرافية أو مجال ذي صلة، خبرة لا تقل عن 10 سنوات، مهارات قيادية قوية، وإلمام بأنظمة GIS وبرمجيات Esri.

: درجة البكالوريوس أو أعلى في علوم المعلومات الجغرافية أو مجال ذي صلة، خبرة لا تقل عن 10 سنوات، مهارات قيادية قوية، وإلمام بأنظمة GIS وبرمجيات Esri. المهام : تطوير تقنيات المعلومات الجغرافية، إنتاج قواعد البيانات الجغرافية، إجراء التحليلات المكانية، إدارة فرق العمل، تقديم الدعم الفني، وتطوير حلول مخصصة باستخدام تقنيات GIS.

موعد وطريقة التقديم:

التقديم مُتاح الآن، لمعرفة الوصف الوظيفي وللتقديم عبر رابط حساب الهيئة على منصة التوظيف لينكدان.

تُعد هذه الفرص الوظيفية في المؤسسة العامة للري خطوة مهمة للمتخصصين في المجالات المذكورة للانضمام إلى فريق عمل يسعى لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الري بالمملكة. يُنصح المهتمون بالتقديم في أقرب وقت ممكن نظرًا لمحدودية الشواغر.