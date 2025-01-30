سعد الشهري الأقرب لتدريب الاتفاق بعد رحيل جيرارد

في خطوة مفاجئة، قررت إدارة نادي الاتفاق السعودي إنهاء عقد المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد بالتراضي، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. تشير التقارير إلى أن المدرب الوطني سعد الشهري، الذي قاد المنتخب السعودي الأولمبي لتحقيق بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، هو الأقرب لتولي مهمة تدريب الفريق خلفًا لجيرارد.

كتب محمد سعد – أعلنت تقارير إعلامية أن نادي الاتفاق السعودي يبحث عن بديل لمدربه الحالي ستيفن جيرارد، بعد تراجع النتائج تحت قيادته في الموسم الحالي.

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ووفقاً للتقارير، فإن جيرارد أبلغ إدارة الاتفاق برغبته في الرحيل، وتوجد حالياً مناقشات بين الطرفين حول الشرط الجزائي.

كما يعاني الاتفاق من تراجع النتائج تحت قيادة جيرارد، حيث يحتل المركز الثاني عشر في الدوري السعودي، بفارق 5 نقاط عن المركز السادس عشر المهدد بالهبوط.

وقد أشار الإعلامي الرياضي علي العنزي إلى أن استقالة جيرارد خطة متأخرة للغاية، وأن إدارة الاتفاق تتحمل المسؤولية بمنحه كل هذا الوقت دون تحقيق نتائج.

وأوضح العنزي أن سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي السابق، هو المرشح الأقرب لقيادة الاتفاق بعد رحيل جيرارد.

ومن الجدير بالذكر أن الشهري كان قد قاد الاتفاق في الفترة ما بين ديسمبر 2017 وحتى يونيو 2018، وقاد الفريق من مركز متأخر إلى المركز الرابع في ذلك الموسم.

مع اقتراب الإعلان الرسمي، يترقب جمهور الاتفاق تعيين سعد الشهري كمدير فني جديد، آملين أن يسهم في تحسين أداء الفريق والعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري السعودي.