الضباب الكثيف يلف حائل والقصيم في نهاية الأسبوع.. والأرصاد تحذر من تدني الرؤية

أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرات جديدة بشأن حالة الطقس في نهاية الأسبوع، حيث يُتوقع تشكل ضباب كثيف في مناطق حائل والقصيم، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. ينصح السكان والسائقون بتوخي الحيطة والحذر أثناء التنقل.

كتب محمد سعد – تنويه عاجل وشديد اللهجة هو ما أطلقه المركز الوطني للأرصاد صباح اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2025؛ وهو ما جاء بداعي عدم استقرار الحالة الجوية في السعودية التي تزداد اضطرابًا لأكثر من سبب.

إقرأ ايضاً:تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس جدة: تنبيهات ومصير الدراسة

هذا وقد تبين أن الضباب الكثيف أدى إلى تفعيل الإنذار الأحمر على عدد من المناطق لكونه يُغطي جزء كبير منها ومن ثم فإن الرؤية على المستوى الأفقي لن تكون جيدة وهذا ما يستوجب ضرورة توخي الحذر بالأخص في كلٍ من؛ حائل، القصيم، تبوك، عسير، جازان ومكة المكرمة.

بينما الإنذار التالي فهو ما جاء من السحب الرعدية الممطرة التي تؤدي في النهاية إلى هطول الأمطار المصاحبة لها زخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار بسرعة 50 كم/ ساعة؛ وهي ما تكون في أرجاء المنطقة الشرقية، الرياض المدينة المنورة، الباحة، عسير ومكة المكرمة.

في ذات السياق جاء تنويه آخر من درجات الحرارة المنخفضة التي تعمّ مناطق المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، وهي ما جاءت على النحو التالي:

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة الكبرى مكة المكرمة 19 30 المدينة المنورة 12 22 الباحة 8 18 الدمام 10 20 جدة 20 30

مع استمرار تقلبات الطقس، يُوصى بمتابعة التحديثات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة، خاصة على الطرق السريعة وفي المناطق المفتوحة.