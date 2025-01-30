تنويه للعسكريين السعوديين: منع السفر بعد نهاية دوام الخميس إلا بهذه الحالة!

أصدرت الجهات المختصة في السعودية تنويهًا هامًا للعسكريين بشأن السفر بعد نهاية دوام يوم الخميس. ووفقًا للتعليمات الجديدة، فإن السفر غير مسموح إلا في حالات محددة تتطلب إجراءات خاصة. يأتي هذا القرار في إطار تنظيم تنقلات العسكريين وفق الأنظمة المعمول بها.

كتب محمد سعد – استقبلت المديرية العامة للجوازات السعودية واحد من الأسئلة الشائعة المتكررة من قِبل العسكريين في المملكة؛ وذلك فيما يخص العلاقة بين السماح بالسفر والإجازات الرسمية التي يحصلون عليها من جهات خدمتهم.

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في هذا الصدد تمثل السؤال في الرغبة في معرفة هل في حال كان العسكري لديه إجازة خارجية تبدأ يوم الأحد فهل بإمكانه السفر بعد نهاية دوام يوم الخميس أم أن هذا الإجراء غير نظامي؟

ومن هنا قامت الجوازات السعودية بتوضيح التفاصيل الأساسية؛ حيث أكدت على أنه في حال كانت الإجازة تبدأ في يوم الأحد حسب ما هو مُدون في التصريح الصادر للعسكري فإن المغادرة بعد نهاية دوام يوم الخميس مسموح، فيما عدا ذلك لا يكون مسموحًا ويتعرض العسكري إلى المساءلة القانونية.

على جميع العسكريين الالتزام بهذه التوجيهات والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة قبل التخطيط لأي سفر، لتجنب أي مخالفة قد تؤثر على مهامهم الوظيفية.