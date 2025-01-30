مستشفى الدكتور سليمان فقيه يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة والمدينة المنورة

أعلن مستشفى الدكتور سليمان فقيه عن طرح فرص وظيفية مميزة في عدة تخصصات للعمل في فروعه بالرياض وجدة والمدينة المنورة. ويستهدف المستشفى استقطاب الكفاءات المتميزة في المجال الطبي والإداري، ضمن خططه التوسعية لتعزيز الخدمات الصحية في المملكة.

كتب محمد سعد – يعلن مستشفى الدكتور سليمان فقيه عن توفر عدد كبير من الوظائف الشاغرة موزعة على مجالات متعددة مثل الإدارة، الرعاية الطبية، الجودة، التعليم الطبي، الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، في مدن: المدينة المنورة، الرياض، وجدة . لا تفوت الفرصة لتحقيق طموحاتك المهنية مع واحدة من أكبر المستشفيات في المملكة!

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المسميات الوظيفية:

تصنيف الوظائف حسب المجال مع ذكر المدينة

1. الإدارة والخدمات الداعمة (Administration & Support Services)

مدير المرافق (Facility Director) – المدينة المنورة

مدير السلامة والأمن الأول (Safety and Security Senior Manager) – المدينة المنورة

مدير خدمات الدعم (Support Service Manager) – المدينة المنورة

مدير سلسلة الإمداد (Supply Chain Director) – المدينة المنورة

مشرف العقود (Contract Supervisor) – جدة

موظف تسجيل واستحقاق (Registration & Eligibility Supervisor) – المدينة المنورة

2. الرعاية الطبية والتمريض (Medical & Nursing)

استشاري طب الأطفال (Pediatric Consultant) – المدينة المنورة

استشاري جراحة العظام (Orthopedic Surgery Consultant) – المدينة المنورة

استشاري أمراض الكلى (Nephrology Consultant) – المدينة المنورة

استشاري جراحة الأوعية الدموية التداخلية (Vascular Surgeon Interventional Consultant) – المدينة المنورة

مدير التمريض السريري لخدمات الأمومة والطفولة (Clinical Nursing Director for Maternal & Child Services) – المدينة المنورة

ممرض/ممرضة (Staff Nurse) – المدينة المنورة، الرياض، جدة

مساعد رعاية المرضى (Patient Care Assistant) – المدينة المنورة، الرياض

قابلة (Midwife) – الرياض

مشرف تمريض (Charge Nurse) – الرياض

مدير التمريض (Nursing Manager) – الرياض

معلم تمريض (Nursing Instructor) – جدة

3. الجودة وإدارة المخاطر (Quality & Risk Management)

مدير الجودة وإدارة المخاطر (Quality & Risk Management Director) – المدينة المنورة

منسق الجودة (Quality Coordinator) – جدة

4. التعليم الطبي والأكاديمي (Medical Education & Academics)

أستاذ مساعد في الصيدلة السريرية (Assistant Professor in Clinical Pharmacy) – جدة

أستاذ مساعد في التعليم الطبي (Assistant Professor in Medical Education) – جدة

أستاذ مساعد في الدراسات الإسلامية (Assistant Professor in Islamic Studies) – جدة

محاضر في الصيدلة السريرية (Lecturer in Clinical Pharmacy) – جدة

مدرب سريري (Clinical Instructor) – جدة

5. الهندسة والصيانة (Engineering & Maintenance)

مطور .NET (WPF) – جدة

مهندس DevOps – جدة

مطور RPA – جدة

فني HVAC – جدة

فني كهربائي ومنخفض التيار (Electrical & LC Electrician) – جدة

فني صيانة عامة (General Maintenance Technician) – جدة

فني مصاعد (Elevator Technician) – جدة

نجار (Carpenter) – جدة

6. الخدمات الطبية المتخصصة (Specialized Medical Services)

استشاري طب العيون (Ophthalmology Consultant) – المدينة المنورة

استشاري جراحة الأعصاب (Neurosurgeon Consultant) – المدينة المنورة

استشاري أمراض الروماتيزم (Rheumatology Consultant) – المدينة المنورة

استشاري الأشعة (Radiology Consultant) – المدينة المنورة

استشاري المسالك البولية (Urology Consultant) – المدينة المنورة

استشاري طب الأطفال حديثي الولادة (NICU Consultant) – المدينة المنورة

استشاري طب الأطفال المركزة (PICU Pediatric Consultant) – المدينة المنورة

7. تكنولوجيا المعلومات (Information Technology)

مطور .NET (WPF) – جدة

مهندس DevOps – جدة

مطور RPA – جدة

8. الخدمات الإدارية والسكرتارية (Administrative & Secretarial Services)

سكرتير تنفيذي (Executive Secretary) – جدة

موظف كاشير (Cashier) – المدينة المنورة

مزايا الوظائف:

رواتب تنافسية تتناسب مع الخبرة والمؤهلات

بيئة عمل داعمة ومبتكرة

فرص النمو المهني والتطوير الذاتي

برامج تدريبية متقدمة

مزايا إضافية مثل التأمين الصحي والحوافز

كيفية التقديم

طريقة التقديم : زيارة صفحة الوظائف عبر موقع مستشفى الفقية الرسمي

هذه الفرص تمثل خطوة متميزة للراغبين في الانضمام إلى قطاع الرعاية الصحية بمستشفى رائد في المملكة. يُنصح المهتمون بالتقديم عبر القنوات الرسمية للمستشفى لضمان الاستفادة من هذه العروض الوظيفية