حساب المواطن يوضح شرط تقديم فاتورة الكهرباء لإثبات استقلالية الفرد

كشف برنامج حساب المواطن عن الحالات التي يتوجب فيها على الفرد المستقل تقديم فاتورة الكهرباء كإثبات للاستقلالية. ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود البرنامج لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق الشروط والضوابط المعتمدة.

كتب محمد سعد – في تلك الآونة تدور العديد من الاستفسارات حول برنامج حساب المواطن من أجل أن يتمكن الراغبين في الاستفادة من الدعم من الحصول عليه؛ وهنا تمت الإشارة إلى الفرد المستقل على وجه التحديد وجانب إثبات الاستقلالية الذي يعد من شروط الأهلية الأساسية.

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هذا وقد تم التنويه من قِبل البرنامج على أن إثبات استقلالية الفرد المستقل من معايير الأهلية؛ وهو ما يمكن تحقيقه بأيٍ من المستندات الآتية فقط:

صك ملكية السكن + فاتورة الكهرباء.

صك ملكية السكن + شهادة الإشغال.

عقد الإيجار الموحد المُسجل في منصة إيجار.

عقد سكن أئمة ومؤذنين.

عقد الإسكان التنموي المُسجل في منصة الإسكان التنموي.

مشهد إثبات سكن جامعي/ معهد/ كلية عسكرية.

في سياق الحديث عن حساب المواطن وجب لفت الانتباه إلى أن نتائج الأهلية قد تم الإعلان عنها يوم أمس الأربعاء 29 يناير 2025، وأما موعد صرف الرواتب للمستفيدين فمن المفترض أن يكون يوم الإثنين 10 فبراير 2025.

لتجنب أي تأثير على الأهلية في حساب المواطن، يُنصح الأفراد المستقلون بالتحقق من متطلبات إثبات الاستقلالية وتقديم المستندات المطلوبة في الوقت المحدد..