الأمن البيئي السعودي يحذر: التخييم بدون ترخيص يعرضك لغرامة مالية

حذر الأمن البيئي السعودي من ممارسة التخييم في المتنزهات الطبيعية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدًا أن المخالفين سيتعرضون لغرامات مالية وفقًا للأنظمة البيئية المعمول بها. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود المملكة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة من التجاوزات.

كتب محمد سعد – تفتح الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية والمتمثلة بشكلٍ أساسي في الأمن البيئي أبواب المتنزهات الوطنية والغابات في جميع الأرجاء لكافة الزوار من المواطنين والمقيمين وغيرهم؛ وذلك من أجل قضاء الأوقات الممتعة ولكن على شرط استيفاء الضوابط التي حددها النظام.

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ومن هنا أشارت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية إلى واحدة من السلوكيات التي يقوم بها الكثير من الأشخاص دون الوعي بأنها مخالفة يعاقب عليها القانون؛ وهي التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص.

إذ تم التأكيد على أن عقوبة المخالفة عبارة عن غرامة مالية قدرها 3000 ريال، ويُذكر هنا أن التخييم في حدّ ذاته ليس أساس المخالفة بل عدم الحصول على الترخيص من الجهة الرسمية هو ذلك.

لضمان تجربة تخييم آمنة ومتوافقة مع الأنظمة، يُنصح الراغبون في التخييم بالحصول على التراخيص المطلوبة والالتزام بالتعليمات البيئية، لتجنب المخالفات والعقوبات المالية.