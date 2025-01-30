قفزة في الاقتصاد السعودي 2024.. الأنشطة غير النفطية تتجاوز النفطية في النمو

حقق الاقتصاد السعودي انتعاشًا كبيرًا في عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي تفوقت على القطاع النفطي في الأداء. ويعكس هذا التحول نجاح رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية والاستثمارية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط.

كتب محمد سعد – مفاجأة مدوية هي ما شاركتها الهيئة العامة للإحصاء صباح اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2025 بخصوص النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية؛ حيث تم الإعلان عن التقديرات السريعة الخاصة بالناتج المحلي للربع الرابع والأخير من عام 2024.

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تلك الإحصائية التي تم عرضها هي ما كشفت عن قفزة مدوية في هذا النتائج بنسبة وصلت إلى 4.4% مقارنةً بما تم تسجيله في الربع الرابع من عام 2023؛ والمفاجأة الكبرى هو أن تلك النسية تعتبر الأعلى خلال العامين الماضيين.

لم تنتهِ باقة المفاجآت عند هذا الحدّ حيث تم إسدال الستار عن النسبة الخاصة بكل قطاع في تلك الانتعاشة الإجمالية على الخزينة السعودية وذلك مقارنةً بنفس الفترة من 2023؛ ليتضح أن المركز الأول كان لصالح قطاع الأنشطة غير النفطية بنسبة نمو بلغت 4.6%.

بينما المركز الثاني جاء لقطاع الأنشطة النفطية بنسبة نمو وصلت إلى 3.4%، بينما المركز الثالث فكان من نصيب قطاع الأنشطة الحكومية بنسبة نمو سجّلت 2.2%.

كذلك تمت الإشارة إلى أن الناتج المحلي الفعلي المُعدل موسميًا قد حقق زيادة خلال الربع الأخير من العام بنسبة بلغت 0.3%.

مع استمرار الجهود الاقتصادية لتعزيز القطاعات غير النفطية، يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو قوية، ما يرسخ مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي ويعزز استدامة النمو الاقتصادي