بسكويت الطاسة السريع.. طريقة سهلة ومذاق لا يُقاوم

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة بسيطة وسريعة لتحضير بسكويت لذيذ دون الحاجة إلى الفرن، فبسكويت الطاسة هو الخيار المثالي! بمكونات سهلة وخطوات سريعة، يمكنك تحضير بسكويت مقرمش وشهي بمذاق لا يُقاوم، ليكون إضافة رائعة إلى وجبات الإفطار أو كوجبة خفيفة مع الشاي.

كتب محمد سعد – بسكويت الطاسة هو نوع من الحلويات السريعة التي لا تتطلب استخدام الفرن، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتحضير حلوى خفيفة وسهلة في المنزل يتميز هذا البسكويت بمذاقه الرائع، حيث يكون مقرمشًا من الخارج وطريًا من الداخل لذلك سوف نحرص على توضيح المكونات المستخدمة لتحضير بسكويت الطاسة بالإضافة إلى طريقة التحضير الصحيحة وكذلك سوف نحرص على توضيح بعض النصائح التي يلزم اتباعها للحصول على بسكويت ذات طعم لذيذ وشهي وينبغي أن يتم إتباع كافة التعليمات للحصول عليه لذيذاً.

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مكونات بسكويت الطاسة السريع

يمكنك تحضير بسكويت الطاسة بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة إليك المكونات الأساسية التي تحتاجها:

3 أكواب دقيق أبيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب سكر بودرة.

1 كوب زيت أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

خطوات تحضير البسكويت

لإعداد بسكويت الطاسة السريع اتبع الخطوات التالية:

في وعاء امزج الدقيق مع سكر البودرة والفانيليا حتى تتوزع المكونات بشكل جيد. أضف الزبدة الطرية إلى الخليط ثم اخلط المكونات حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة. دع العجينة ترتاح لمدة قصيرة لتصبح أكثر مرونة. افرد العجينة على سطح مستوي حتى يصل سمكها إلى الحجم المطلوب. قطع العجينة إلى أشكال مختلفة حسب الرغبة. سخن الزيت في طاسة غير لاصقة ثم ضع قطع العجين فيها. اترك القطع تتحمر من الجهة الأولى ثم اقلبها حتى تنضج من الجهة الأخرى. بعد الانتهاء من طهي البسكويت دع القطع تبرد قبل تقديمها في طبق مميز بجانب الشاي.

نصائح إضافية

هناك بعض النصائح يلزم اتباعها للحصول على بسكويت طاسه ذات الطعم لذيذ وشهي، وتتمثل النصائح على النحو التالي:

يمكنك إضافة مسحوق الكاكاو إلى العجينة لتحضير بسكويت بالشوكولاتة.

لتخزين البسكويت، ضعه في وعاء محكم الإغلاق للحفاظ على طراوته.

جربي هذه الطريقة السريعة لصنع بسكويت الطاسة في المنزل واستمتعي بمذاقه اللذيذ مع العائلة. يمكنكِ أيضًا تنويعه بإضافة النكهات المفضلة لديكِ للحصول على تجربة جديدة في كل مرة.