تشيز كيك الكنافة بوصفة فاخرة.. حضريها في المنزل بأسهل طريقة

إذا كنتِ من عشاق الحلويات الشرقية والغربية، فستعشقين مزيج النكهات الرائع في تشيز كيك الكنافة! هذه الوصفة الفاخرة تجمع بين قوام الكنافة المقرمش وحشوة التشيز كيك الكريمية، لتمنحك تجربة طعم فريدة ولذيذة. جربي تحضيرها في المنزل بسهولة واستمتعي بمذاق استثنائي ينافس أرقى الحلويات.

كتب محمد سعد – تشيز كيك الكنافة هو ابتكار رائع يجمع بين الحلاوة التقليدية للكنافة ونكهة التشيز كيك الغنية واللذيذة، هذا الحلى المميز يعد من أشهر الحلويات في المنطقة العربية، حيث يمتاز بمذاقه الفريد الذي يجذب محبي الحلويات بمختلف أنواعهم ويتم تحضير تشيز كيك الكنافة من طبقة الكنافة المقرمشة التي تحتضن طبقة من جبنة الكريما الطرية، مما يمنح الحلاوة مزيجًا من القوامين المختلفين، كما يتم تزيينه بالسكر أو القطر ليضيف لمسة من الطعم الغني إنه خيار مثالي للتمتع بتجربة حلويات جديدة تجمع بين الطابع التقليدي واللمسة العصرية.

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مكونات تشيز كيك الكنافة

250 غرام من عجينة الكنافة.

200 غرام من الجبن الكريمي في درجة حرارة الغرفة.

3 أكواب من جبن الموزاريلا المبشور.

1 بيضة كبيرة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

فراولة للتزيين.

لتحضير الشربات

5 كوب من السكر.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب من الفستق الحلبي المطحون ناعمًا.

طريقة تحضير تشير كيك

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية وضعي الرف الشبكي في المنتصف. دهن قالب فرن مستدير بقطر 25 سم بالسمن أو أي قالب مشابه. ضعي الكنافة في طبق عميق، ثم أضيفي السمن إليها واخلطي جيداً بيديكي حتى تتشرب الكنافة السمن دون أن تتقطع. وزعي نصف كمية الكنافة في القالب واضغطي عليها برفق لتتساوى.

لتحضير الحشوة

امزجي الجبن الكريمي، الموزاريلا، البيضة، السكر والفانيلا في وعاء عميق حتى تحصلي على مزيج ناعم. ضعي الحشوة فوق طبقة الكنافة في القالب مع ترك مسافة 2.5 سم من الحواف لتجنب تسرب الحشوة أثناء الخبز. غطي الحشوة ببقية الكنافة واضغطيها قليلاً. اخبزيها في الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى تكتسب الكنافة اللون الذهبي.

لتحضير الشربات

ضعي السكر، الماء، وعصير الليمون في قدر واغليها على نار متوسطة لمدة 5 دقائق. بعد إخراج الكنافة من الفرن اقلبها على طبق التقديم وسكبي الشيرة الساخنة عليها. زيني الكنافة بالفستق الحلبي والفراولة ثم قدميها سواء ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

مع هذه الطريقة البسيطة، يمكنكِ إعداد تشيز كيك الكنافة في المنزل مثل المحترفين. قدميها لأفراد عائلتك أو ضيوفك واستمتعي بردود الفعل المذهلة على هذا الطعم الرائع.