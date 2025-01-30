معمول السميد بطريقة ألذ من الجاهز.. حضريه في المنزل بسهولة

ُعد المعمول بالسميد من أشهر الحلويات الشرقية المرتبطة بالمناسبات والأعياد، وهو يتميز بقوامه الهش ومذاقه الغني. الآن يمكنك تحضيره في المنزل بطريقة ألذ من الجاهز وبنكهة تفوق منافذ الحلواني، مع ضمان استخدام مكونات طبيعية وجودة مثالية.

كتب محمد سعد – تعتبر من الحلويات الشرقية الشهيرة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مما يجعله يمد الجسم بالطاقة والقوة البدنية، كما يعد المعمول من الحلويات المميزة التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات الخاصة فسنستعرض طريقة عمل المعمول بالسميد على طريقة أمهر الشيفات مي، باستخدام مكونات بسيطة وطريقة سريعة لتحضيره في مطبخك.

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طريقة عمل المعمول بالسميد

المعمول بالسميد هو من الحلويات التقليدية التي تحظى بشعبية كبيرة في المطبخ العربي، ويتميز بمذاقه اللذيذ وقوامه الهش فيتم تحضيره في مختلف المناسبات مثل الأعياد والمناسبات الخاصة، فسنوضح لكم طريقة عمل المعمول بالسميد خطوة بخطوة وذلك بعد إحضار المكونات الآتية:

2 كوب سميد ناعم

1 كوب دقيق

1/2 كوب سكر

1/2 كوب زبدة مذابة

1/4 كوب زيت نباتي

1/4 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة خميرة

1/2 ملعقة صغيرة محلب (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

مكونات الحشو

1 كوب تمر معجون (أو أي حشوة أخرى مثل الفستق أو الجوز)

1/4 كوب سكر

1/4 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

للتزيين:

سكر ناعم للتزيين

طريقة تحضير معمول السميد

في وعاء عميق امزجي السميد والدقيق والسكر والملح مع بعضهم البعض.

أضيفي الزبدة المذابة والزيت النباتي وامزجيهم جيدا حتى يصبح المزيج ناعم ويشبه الرمل.

في كوب صغير ضعي الماء الدافئ وأضيفي إليه الخميرة والمحلب والفانيليا ثم اتركي الخليط لبضع دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

أضيفي خليط الخميرة إلى مزيج السميد واعجني العجينة جيد حتى تصبح ناعمة ومتماسكة وغطي العجينة واتركيها لترتاح لمدة 30 دقيقة.

تحضير الحشوة

إذا كنتي تستخدمين التمر امزجي التمر مع السكر والقرفة في الخلاط حتى يصبح الخليط ناعم فيمكن إضافة قليل من الزيت إذا كانت العجينة جافة.

إذا كنتي تستخدمين فستق أو جوز يمكنك خلطه مع السكر والقليل من الفانيليا للحصول على الحشوة.

تشكيل المعمول

بعد أن ترتاح العجينة قسميها إلى كرات صغيرة بحجم الجوز.

افردي كل كرة على راحة يدك ثم ضعي في وسطها كمية من الحشوة المفضلة.

أغلقي العجينة على الحشوة وشكليها على هيئة كرات أو استخدمي قالب المعمول لإعطاء المعمول شكله التقليدي.

ضعي المعمول في صينية مغطاة بورق الزبدة.

جربي طريقة تحضير معمول السميد في المنزل واستمتعي بمذاقه الشهي مع العائلة، سواء محشوًا بالتمر أو المكسرات، ليكون إضافة رائعة إلى ضيافتك.