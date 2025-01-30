تعرف على أحدث أسعار السجائر في مصر اليوم الخميس 30 يناير 2025

يشهدت أسعار السجائر في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الخميس، 30 يناير 2025، دون أي تغييرات تُذكر مقارنةً بالأيام السابقة. يأتي ذلك بعد الزيادات التي أُقرت في نوفمبر 2024، حيث استقرت الأسعار منذ ذلك الحين.

كتب محمد سعد – تعد أسعار السجائر من الأمور التي تشغل اهتمام الكثير من الأشخاص سواء التجار أو المستهلكين، فقد زاد سعرها مؤخرًا بشكل كبير سواء المحلية أو المستوردة، وهو ما يجعل من يستهلكونها يبحثون عن أسعارها الأخيرة، لأن هناك من لا يمكنهم الاستغناء عنها في يومهم، وذلك حتى وإن ارتفعت أسعارها، ولذا فإننا سنعرفك هنا على اسعار السجائر اليوم الأربعاء بتاريخ 29/1/2025 وذلك بالنسبة للسجائر المحلية والمستوردة، بدايةً من العلامات التجارية الصغيرة وحتى الكبيرة.

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اسعار السجائر اليوم الأربعاء

تستمر اسعار السجائر المحلية في الاستقرار، إذ تبدأ أسعار العلبة من ٢٧ جنيه وتصل حتى ٦٠ جنيه بالنسبة للعلامات التجارية المشهورة، وفيما يلي نوضح لك أبرز الأسعار على النحو التالي:

تتوفر عبوة سجائر مونديال أحمر بسعر وقدره 38.75 جنيه.

تتوفر عبوة سجائر مونديال أزرق بسعر وقدره 38.75 جنيه.

تتوفر عبوة سجائر كليوباترا بوكس بسعر وقدره 27.00 جنيه.

تتوفر عبوة سجائر كليوباترا سوبر ستار بسعر وقدره 38.75.

تتوفر عبوة سجائر بلمونت بسعر وقدره 38.75 جنيه.

تتوفر عبوة سجائر بوسطن بسعر وقدره 38.75 جنيه.

تتوفر عبوة سجائر بال مال بسعر وقدره 60.00 جنيه.

اسعار السجائر المستوردة اليوم الأربعاء

تبدأ أسعار السجائر المستوردة من ٦٠ جنيه العبوة، وقد يصل سعرها حتى ٩٥ جنيه كذلك بالنسبة للعلامات التجارية الفخمة، وفيما يلي نوضح لك بعض هذه الأسعار على النحو التالي:

تتوفر عبوة سجائر مارلبورو العادي بسعر وقدره 84.00 جنيه.

تتوفر عبوة سجائر مارلبورو كرافتد بسعر وقدره 74.00 جنيه.

تتوفر عبوة سجائر ميريت بسعر وقدره 95.00 جنيه.

تتوفر عبوة سجائر وينستون توت بسعر وقدره 62.00 جنيه.

تتوفر عبوة سجائر وينستون كاستر بسعر وقدره 60.00 جنيه.

تتوفر عبوة سجائر إل إم بسعر وقدره 64.00 جنيه.

يُنصح المستهلكون بالتحقق من الأسعار الرسمية المعلنة من قبل الشركات المنتجة لتجنب أي تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار. يُذكر أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على قرارات الشركات المنتجة والتعديلات الضريبية.