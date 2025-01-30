كم يتبقى على رمضان 2025؟ أدعية استقبال الشهر الفضيل

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025/1446، يتساءل المسلمون عن المدة المتبقية لحلول هذا الشهر الفضيل. وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ رمضان يوم السبت، 1 مارس 2025. وبذلك، يتبقى حوالي 30 يومًا حتى نستقبل الشهر الكريم.

كتب محمد سعد – يعيش المسلمون الآن استعداد نفسي وروحاني انتظارًا لشهر رمضان، حيث أنه يعد من أهم الشهور الهجرية وأحب الشهور لقلوب كل المسلمين، حيث نزل القرآن بهذا الشهر ويتقبل الله به عباده العائدين له، كما تكثر به الطاعات ويحاول الناس أن يتقربون للمولى عز وجل عن طريق الصلاة والصوم وقيام الليل، ومواظبتهم على الأذكار وتلاوة القرآن، إذ يسعى الجميع في هذا الشهر لختم القرآن عدة مرات، إلى جانب صلة الأقارب وإطعام الفقراء وإخراج الزكاة، وغير ذلك من عبادات أخرى كثيرة يقوم بها المسلمين بذلك الشهر، لذا سنعرفك هنا كم باقي على رمضان وأهم الأدعية التي يمكنك الدعاء بها لاستقبال هذا الشهر.

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كم باقي على رمضان

وفقًا للحسابات الفلكية فقد تحدد الموعد الخاص بشهر رمضان ليكون في يوم ١ من مارس ٢٠٢٥، وسيستمر ٣٠ يوم وينتهي يوم ٣٠ من مارس ٢٠٢٥، لكن يرجع إقرار موعد الشهر بكل من مصر والدول العربية للإقرار الموحد الخاص بدار الإفتاء، والذي يكون حسب رؤية هلال رمضان بالليالي الأخيرة لشهر شعبان، وتحديدًا في ليلة يوم ٢٨ و٢٩ في الشهر، ومن المقرر كذلك استطلاع رؤية الهلال الخاص برمضان في يوم الجمعة بتاريخ ٢٨ من فبراير، ويتم بناءً على هذا تحديد الموعد الخاص بشهر رمضان، وما إذا كان سيكون ٢٩ يوم فقط أم ٣٠ يوم.

أدعية استقبال شهر رمضان المبارك مكتوبة

فيما يلي مجموعة من الأدعية التي يمكنك من خلالها استقبال شهر رمضان على النحو التالي:

اللهم بلغنا شهر رمضان، وأعطنا القوة لأداء العبادات وتأدية الطاعات، اللهم بارك لنا بذلك الشهر الفضيل الكريم الذي يمتلئ بالرحمة والغفران.

مع قرب شهر رمضان يتجدد اليقين والأمل برحمة الله في قلوبنا، إذ تحمل لنا نسائم الشهر الفضيل البشائر.

رمضان شهر الرحمة والمغفرة هذه الرائحة الذكية التي تفوح مع كل نسمة هواء تهب تزيدنا لوعًا وشوقًا لتلك الأيام المباركة.

اللهم اجعل شهر رمضان فرصة لنا لمحو الخطايا وغسل الذنوب واجعل لنا نصيبًا فيه من المغفرة والرحمة.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يُستحب للمسلمين الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله، سائلين أن يبلغهم هذا الشهر الفضيل وهم في أحسن حال.