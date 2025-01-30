كيكة الشوكولاتة الغنية بصوص لذيذ وقوام طري لعشاق الطعم الفاخر

إذا كنتِ من عشاق الشوكولاتة، فلا تفوتي فرصة تحضير كيكة الشوكولاتة الغنية بصوصها الكثيف ولونها الداكن الجذاب. تتميز هذه الكيكة بمذاق شهي وقوام طري يذوب في الفم، مما يجعلها الخيار المثالي لمحبي الحلويات الفاخرة والمميزة.

كتب محمد سعد – كيكة بصوص الشيكولاتة الغامق هي من الحلويات الفاخرة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل وتعد خيارا ممتازا للمناسبات الخاصة أو لتناولها مع فنجان من القهوة، وتتميز الكيكة بقوامها الرطب وطعمها الغني الذي يرضي محبي الشوكولاتة.

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كيكة بصوص الشكولاتة الغامق

2 كوب من الدقيق المنخول.

200 جرام من السكر الناعم.

¾ كوب من الكاكاو الخام.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

1 كوب من الحليب.

½ كوب من الزيت النباتي.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

1 كوب من الماء الساخن.

المكونات لصوص الشوكولاتة الغامق

200 جرام من الشوكولاتة الداكنة.

½ كوب من الكريمة السائلة.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة صغيرة من السكر (حسب الرغبة).

خطوات تحضير الكيك

تحضير الكيكة

سخني الفرن إلى درجة حرارة متوسطة ثم دهن الصينية بالزبدة ورشيها بالدقيق. في وعاء كبير امزجي المكونات الجافة (الدقيق، السكر، الكاكاو، البيكنج باودر، البيكنج صودا، والملح) جيداً. في وعاء آخر امزجي المكونات السائلة (البيض، الحليب، الزيت، والفانيليا) وتأكد من أنها بدرجة حرارة الغرفة. أضيفي المكونات السائلة تدريجي إلى الجافة وامزجي جيداً باستخدام مضرب كهربائي حتى يصبح الخليط ناعم. أضيفي الماء الساخن تدريجي مع الاستمرار في التقليب حتى تحصلي على قوام سائل. اسكبي المزيج في الصينية واخبزيها لمدة 35 دقيقة أو حتى تنضج ثم اتركيها لتبرد قبل إضافة الصوص.

تحضير الصوص الغامق

ضعي الشوكولاتة الداكنة والكريمة السائلة في وعاء فوق حمام مائي واخلطي حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا. أضيفي الزبدة والسكر واخلطي المكونات حتى يصبح الصوص ناعم. اتركي الصوص ليبرد قليلاً ليصبح أكثر كثافة. اسكبي الصوص الغامق فوق الكيكة بعد أن تبرد ثم زينيها برقائق الشوكولاتة أو الفراولة الطازجة حسب الرغبة. بهذه الطريقة يمكنك تحضير كيكة شوكولاتة لذيذة ومثالية في المنزل بسهولة وبطعم لا يقاوم

جربي تحضير هذه الكيكة في المنزل واستمتعي بطعم لا يقاوم مع العائلة والأصدقاء. يمكنكِ تزيينها بالمكسرات أو الفاكهة لإضافة لمسة فريدة تناسب ذوقكِ.