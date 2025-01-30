مطالب متزايدة بزيادة معاشات المتقاعدين في المغرب وسط احتجاجات مستمرة

يشهد المغرب حراكًا متصاعدًا من قبل المتقاعدين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال زيادة معاشاتهم. ورغم الإعفاءات الضريبية الممنوحة لهم، إلا أن العديد من المتقاعدين يرون أنها غير كافية لتحسين قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

كتب محمد سعد – يوجد عدد ضخم جدا من الأشخاص المتقاعدين في المغرب يقومون بالبحث عن معرفة موعد زيادة أجور المتقاعدين في المغرب 2025، حيث أنه يعد المصدر الوحيد لهم والذي يساعدهم على قضاء حاجتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية هم وأسرهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة خاصة في الأيام الحالية التي تشهد زيادة كبيرة جدا في الأسعار والأزمات الاقتصادية وغيرها، وذلك لكافة الأشخاص المتقاعدين سواء في القطاع العام أو الخاص، وسوف نخبركم بالموعد من خلال هذا المقال.

إقرأ ايضاً:حقيقة أم شائعة .. تفاصيل الاعفاء الضريبي للمتقاعدين في المغرب 2025 والسبب وراء ذلك

تفاصيل زيادة أجور المتقاعدين في المغرب

قامت وزارة المالية المغربية باعلان كافة التفاصيل المتعلقة بزيادة معاشات المتقاعدين لعام 2025، حيث أنها قد أعلنت علي أن المسؤولين يقومون بمناقشة قرار الزيادة في وقتنا الحالي، ومن المتوقع تطبيق هذه الزيادة إلي حد كبير في وقت قريب، كما قد أشارت الجهات المختصة أن زيادة رواتب المتقاعدين تتوقف على إصلاح صناديق التقاعد داخل المملكة، وأشارت أيضاً إلى أن الأخبار المنتشرة حول زيادة أجور المتقاعدين ليس بها أي أساس من الصحة، بالإضافة إلي أنها قد حددت موعد صرف معاش التقاعد يكون يوم 24 و26 من كل شهر ميلادي، حيث يتم الصرف من خلال أحد البنوك المعتمدة في النظام.

تعرف على نسبة زيادة أجور في المغرب 2025

قامت الحكومة المغربية باستجابة طلب الزيادة وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين الأساسية ومساعدتهم في المعيشة وذلك بهدف تحسين وضعهم الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة كما أنها قامت باتخاذ عدة قرارات بشأن هذا الموضوع تنص على زيادة الحد الأدنى للأجور، وهي كالآتي:

سوف يتم زيادة الأجور في القطاع العام حتي تصل إلى 1000 درهم مغربي أي نحو 100 دولار أمريكي تقريبا.

سيتم توزيع الزيادة على مرحلتين، الأولي كانت بقيمة 50% وقد تم صرفها للمتقاعدين في شهر يوليو السابق.

كما أنه من المقرر صرف الزيادة الخاصة بالمرحلة الثانية في شهر يوليو القادم 2024 والتي تكون بقيمة تصل إلي 500 درهم.

مع استمرار هذه المطالب والاحتجاجات، يبقى المتقاعدون في المغرب يأملون في استجابة حكومية تحقق تحسينًا ملموسًا في معاشاتهم وظروفهم المعيشية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة