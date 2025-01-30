التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2025: الشروط والخطوات

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن فتح باب التسجيل لمنحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025، بهدف دعم النساء غير العاملات وتحسين ظروفهن المعيشية. للاستفادة من هذه المنحة، يجب على المتقدمات استيفاء مجموعة من الشروط المحددة.

كتب محمد سعد – تعمل دائمًا الحكومة الجزائرية إلى تقدير دور المرأة الماكثة في المنزل عن طريق عدد من المبادرات الاجتماعية، ومن أهم هذه المبادرات منحة المرأة الماكثة، وتم تنزيل هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لمساعدة المرأة بشكل اقتصادي والوصول إلى العدالة الاجتماعية، وفي التالي سوف نتعرف عن تفاصيل هذه المنحة.

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منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

تم تنزيل هذه المنحة من أجل حياة أفضل للنساء الجزائريات، التي لا يعملن خارج المنزل، وشروط هذه المنحة كالتالي:

أن تكون المرأة حاصلة على الجنسية الجزائرية، وتكون إقامتها الدائمة داخل الجزائر.

ألا يكون لديها ثروة كبيرة، ولا تمتلك أي عقارات.

ألا تكون تعمل في القطاع العام أو الخاص.

أن يكون عمرها بين 18 عام و40 عام.

خطوات التقديم على منحة المرأة الماكثة

يمكن التقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل، من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية السهلة والبسيطة، وهي كالتالي:

فتح الموقع الالكتروني الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

عمل حساب جديد من خلال ادخال المعلومات التي يطلبها الموقع، وبعدها القيام بعملية تسجيل الدخول.

يتم الضغط على ايقونة منحة المرأة الماكثة في البيت.

بعد ذلك نقوم بملء المعلومات في النموذج المعروض.

يجب إدخال جميع المعلومات الشخصية صحيحة، بعد ذلك رفع الأوراق المطلوبة من الموقع عليه ومنها إثبات الإقامة وبطاقة الهوية، ويجب أن تكون هذه المستندات صحيحة.

منحة المرأة الماكثة في الجزائر

هذه المنحة أحد الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية من أجل تمكين المرأة الجزائرية، وخاصة في الأماكن الريفية، والتي لا يوجد فيها الكثير من الفرص الاقتصادية، حيث تساعد هذه المنحة في تحسين حياة النساء اللاتي لا يعملن مما يزيد من دورهم وينشطه، سواء كان في الاسرة أو في المجتمع.

كما أنها تساعد على تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية مما يزيد من مكانتها الاجتماعية، ويساعد في الوصول إلى الاستقرار الأسري.

للاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025، يُنصح بالتحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة وتجهيز المستندات اللازمة قبل بدء عملية التسجيل. يُفضل متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية للتشغيل للحصول على أحدث المعلومات والتوجيهات.