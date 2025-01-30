هيئة الطرق تستعرض إنجازاتها في عسير: 28 عقبة هندسية تعزز الربط بين الجبال والوديان

أعلنت هيئة الطرق عن تحقيق إنجازات هندسية متميزة في منطقة عسير، تضمنت إنشاء وتطوير 28 عقبة جبلية تهدف إلى تحسين ربط المناطق الجبلية بالوديان، مما يسهم في تسهيل حركة التنقل وتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة. وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود الهيئة لتحسين البنية التحتية وتعزيز شبكة الطرق بالمملكة.

كتب محمد سعد – في إطار سعيها المتواصل لتحسين بنية المملكة التحتية وتسهيل حركة التنقل بين المناطق الجبلية والصحراوية، أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إتمام 28 عقبة هندسية مدهشة في منطقة عسير، التي تم تصميمها بعناية فائقة لتربط بين الجبال الوعرة والوديان العميقة.

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إنجازات هندسية مميزة في عسير

يعد هذا الإنجاز المميز خطوة كبيرة نحو تعزيز التنمية في واحدة من أجمل وأصعب المناطق جغرافي في المملكة.

28 عقبة تتحدى التضاريس الوعرة في عسير

تتميز منطقة عسير بتضاريسها الصعبة، التي تشمل الجبال العالية والوديان العميقة، ما جعل من إنشاء شبكة طرق ملائمة لتلك البيئة تحدي هندسي.

ومع ذلك، تمكنت الهيئة العامة للطرق من تصميم وتنفيذ 28 عقبة على أعلى مستوى من الكفاءة لتسهيل التنقل بين مدن وقرى المنطقة.

تتضمن هذه العقبات الكبرى مثل عقبة ضلع التي تمتد على 11.4 كيلومتر، وعقبة شعار البالغ طولها 14 كيلومترًا، وعقبة الصماء التي تصل إلى 7 كيلومترات.

أما العقبة الأطول بين هذه المشاريع فهي عقبة الفرشة، التي تمتد على 23.5 كيلومتر، مما يتيح الوصول بسهولة إلى المناطق الجبلية الأكثر عزلة.

مشروعات ضخمة لتطوير شبكة الطرق في عسير

في خطوة أخرى نحو تحسين التنقل في المنطقة، دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة، اليوم عدد من المشروعات الحيوية التي تشمل مشاريع الطرق في المنطقة.

بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تم الإعلان عن 8 مشروعات جديدة بطول إجمالي يبلغ 145 كيلومترًا وبتكلفة بلغت 752 مليون ريال سعودي،

من أبرز هذه المشروعات

مشروع ازدواج طريق (الفرشة – الربوعة – الجربة – ظهران الجنوب)، الذي يمتد على 10 كيلومترات بتكلفة 215 مليون ريال.

استكمال مشروع طريق (محايل بحر أبو سكينة – الحريضة)، الذي يمتد على 14 كيلومترًا بتكلفة 126 مليون ريال.

مشروع ربط عسير بمنطقة الرياض عبر طريق مزدوج إلى (الرين – بيشة) بطول 30 كيلومترًا بتكلفة 125 مليون ريال.

ازدواج طريق (خميس مشيط – بيشة) وطريق (بيشة – رنية) بطول 40 كيلومترًا بتكلفة 84 مليون ريال.

تحسين التنقل بين المدن والقرى

هذه المشروعات الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحسين التنقل بين المدن والقرى في منطقة عسير، حيث سيسهم ازدواج الطرق في تقليل الزمن المطلوب للوصول إلى مختلف المناطق.

كما يعكس هذا التوجه اهتمام خاص بتحسين الجودة الحياتية للسكان وتيسير حركة النقل والبضائع بين المناطق المجاورة.

وتشمل المشروعات أيضًا استكمال الأعمال المتبقية في تقاطع طريق “المنسك” الرابط مع أحد رفيدة، وكذلك مشاريع أخرى مثل طريق “محايل عسير – سعيدة الصوالحة”، وطريق “المقاطرة – أخفه – قرن مخلد”، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع طريق “خميس مشيط – العمارة – شعار”.

رؤية مستقبلية لتطوير شبكة الطرق في عسير

يستهدف هذا التطوير الشامل للطرق في منطقة عسير تحقيق توازن بين تسهيل التنقل وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز من جذب الاستثمارات والسياحة إلى هذه المنطقة الغنية بالجمال الطبيعي.

ويعتبر هذا المشروع جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة البنية التحتية وتوسيع شبكة الطرق الوطنية لتلبية احتياجات المستقبل.

تواصل هيئة الطرق تنفيذ المزيد من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحسين جودة الطرق وتوفير بنية تحتية متطورة تخدم المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق.