مطارات السعودية تتفوق في دقة المواعيد.. مطار الملك خالد يتصدر بنسبة التزام 82%

أظهر تقرير حديث صادر عن هيئة الطيران المدني تفوق مطارات المملكة في الالتزام بمواعيد الرحلات، حيث تصدر مطار الملك خالد الدولي المشهد بنسبة التزام بلغت 82%. ويعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات في قطاع الطيران وتعزيز تجربة المسافرين عبر المطارات السعودية.

كتب محمد سعد – في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة المسافرين ورفع مستوى الخدمات في مطارات المملكة، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري لأداء المطارات السعودية، الذي يغطي شهر ديسمبر 2024، وذلك استناد إلى 11 معيار أساسي لقياس الأداء.

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تفوق مطارات المملكة في الالتزام بالمواعيد

التقرير، الذي تم نشره عبر منصة إكس، يعكس توجهات الهيئة الاستراتيجية نحو تعزيز الجودة التشغيلية وضمان أعلى مستويات الالتزام بالمواعيد.

مطارات المملكة تتنافس على الصدارة في الانضباط الزمني

شهد التصنيف الأخير تفوق مطار الملك خالد الدولي بالرياض على جميع المطارات الدولية في المملكة التي تستقبل أكثر من 15 مليون مسافر سنويًا، حيث حقق نسبة التزام بلغت 82%، مما يجعله الأكثر دقة في مواعيد الرحلات بين المطارات الكبرى.

وجاء في المرتبة الثانية مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 73%، ما يعكس تحسن في مستويات الأداء والالتزام الزمني.

تفوق مطار الملك فهد الدولي في الفئة الثانية

أما في الفئة التي تضم المطارات الدولية ذات الحركة السنوية التي تتراوح بين 5 إلى 15 مليون مسافر، فقد حقق مطار الملك فهد الدولي بالدمام المركز الأول بنسبة 91%، متفوق على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الذي سجل نفس النسبة، إلا أن مطار الدمام تفوق في بعض المعايير الأخرى التي حددها التقرير.

تميّز مطارات المناطق في التقييم العام

لم يقتصر التفوق على المطارات الكبرى، حيث أظهر التقرير أداء مميز لمجموعة من المطارات الإقليمية والدولية الأخرى، من بينها مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان، ومطار عرعر الدولي، ومطار طريف، التي سجلت معدلات التزام مرتفعة مقارنة بالمطارات الأخرى في نفس الفئات.

توجهات مستقبلية لتعزيز الأداء التشغيلي

يعكس هذا التقرير التزام الهيئة العامة للطيران المدني بتحقيق أعلى المعايير في قطاع الطيران، حيث تعمل بشكل متواصل على تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، من خلال متابعة مؤشرات الأداء وتحليل البيانات لضمان التميز التشغيلي في جميع مطارات المملكة.

يأتي هذا التصنيف ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز تنافسية المطارات السعودية إقليمي ودولي، مما يسهم في رفع مستوى كفاءة العمليات التشغيلية ودعم رؤية المملكة في أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل الجوي والخدمات اللوجستية.

يواصل قطاع الطيران في المملكة تحقيق نجاحات كبيرة في تحسين مستوى الخدمات والالتزام بالمواعيد، مما يعزز مكانة المطارات السعودية على المستويين الإقليمي والعالمي.