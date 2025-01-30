وزارة الموارد البشرية توضح آلية صرف معاشات الضمان عند تزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن آلية صرف معاشات الضمان الاجتماعي في حال صادف موعدها عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان راحة المستفيدين وعدم تأخير صرف المستحقات. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة دون أي عوائق.

كتب محمد سعد – في إطار سعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وضمان حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المحدد دون أي تأخير، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، آلية صرف معاشات الضمان الاجتماعي في حال تصادف موعدها مع عطلة نهاية الأسبوع.

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آلية صرف معاشات الضمان الاجتماعي عند تزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع

مؤكدًا أن الوزارة تعتمد إجراء مرن يهدف إلى تسهيل عملية الاستلام وضمان عدم تأخيرها.

آلية تقديم أو تأخير صرف المعاشات وفق أيام الأسبوع

وفقًا لتوضيح المتحدث الرسمي، فإن الوزارة تعتمد النظام التالي عند صرف معاشات الضمان الاجتماعي:

إذا صادف موعد الصرف الرسمي (الأول من كل شهر ميلادي) يوم الجمعة، يتم تقديم الصرف إلى يوم الخميس السابق له، ليتمكن المستفيدون من الحصول على مستحقاتهم دون تأخير.

أما إذا تصادف موعد الصرف مع يوم السبت، فسيتم تأجيله إلى يوم الأحد، حيث إن يوم السبت يعتبر يوم إجازة رسمية للقطاع المصرفي، مما يجعل التأجيل ضرورة لضمان إتمام عملية الإيداع دون عوائق.

وزارة الموارد البشرية تؤكد التزامها بتقديم أفضل الخدمات

أكد محمد الرزقي في حديثه أن الوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، والعمل المستمر على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع احتياجاتهم ويضمن حصولهم على الدعم في المواعيد المحددة بكل سهولة ويسر.

كما شدد على أن الوزارة تعمل وفق خطط تحسين الأداء وضمان المرونة في تنفيذ الخدمات، مع مراعاة أي ظروف قد تؤثر على مواعيد الصرف المعتادة.

التزام الوزارة بالتطوير المستمر لخدمة مستفيدي الضمان

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها لضمان تقديم خدمات متميزة لجميع مستفيدي برامج الضمان الاجتماعي، وتسعى بشكل دائم إلى تطوير آليات الصرف بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، لتوفير تجربة خدمية أكثر كفاءة ومرونة، تعزز من مستوى الراحة والاطمئنان للمستفيدين.

تواصل وزارة الموارد البشرية العمل على تطوير آليات الصرف لضمان وصول معاشات الضمان الاجتماعي في مواعيدها، بما يحقق راحة المستفيدين ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة.