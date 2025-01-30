تقرير شامل عن أداء مطارات المملكة.. مطار الملك خالد يتصدر التصنيف الدولي وفق 11 معيارًا أساسيًا

أصدرت هيئة الطيران المدني تقريرًا شاملاً حول أداء مطارات المملكة، مستندًا إلى 11 معيارًا أساسيًا لقياس جودة الخدمات وكفاءة التشغيل. وجاء مطار الملك خالد الدولي في صدارة المطارات الدولية، ما يعكس التطورات المستمرة في قطاع الطيران والجهود المبذولة لتحسين تجربة المسافرين وتعزيز تنافسية المطارات السعودية عالميًا.

كتب محمد سعد – في إطار سعيها المستمر للارتقاء بخدمات الطيران وتقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة للمسافرين، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري الخاص بأداء المطارات في المملكة، وذلك لشهر ديسمبر 2024.

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تقرير شامل حول أداء مطارات المملكة

التقرير اعتمد على 11 معيار أساسي لقياس الأداء، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في المطارات، وضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

مطارات المملكة تتنافس على الصدارة وفق تصنيفات دقيقة

وفقًا للتقرير، تم تصنيف المطارات إلى خمس فئات رئيسية بناءً على أعداد المسافرين السنوية، حيث برزت العديد من المطارات في تحقيق مستويات عالية من الالتزام بالمواعيد والانسيابية التشغيلية.

المطارات الدولية الكبرى (أكثر من 15 مليون مسافر سنويًا)

في هذه الفئة، حصد مطار الملك خالد الدولي بالرياض المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، ما يعكس تفوقه في تلبية معايير الأداء التي حددتها الهيئة، بينما جاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في المركز الثاني بنسبة 73%، مما يدل على تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات.

المطارات الدولية المتوسطة (من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا)

في هذه الفئة، احتل مطار الملك فهد الدولي بالدمام الصدارة بنسبة 91%، متفوق بفارق طفيف على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الذي حقق النسبة نفسها، إلا أن مطار الدمام تفوق في نسب تحقيق المعايير التشغيلية الأخرى.

المطارات الدولية الصغيرة (من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويًا)

حصد مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان المركز الأول بنسبة 100%، متقدمًا على مطار أبها الدولي الذي سجل النسبة ذاتها، إلا أن مطار جازان تفوق في مؤشرات أخرى تتعلق بجودة الخدمات.

المطارات الدولية ذات الحركة الأقل (أقل من مليوني مسافر سنويًا)

في هذه الفئة، تفوق مطار عرعر الدولي بنسبة 100%، حيث تميز بتقديم خدمات سريعة وتقليل متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والوصول، مما عزز مكانته كأحد المطارات الأكثر كفاءة.

المطارات الداخلية

حقق مطار طريف المركز الأول بين المطارات الداخلية بنسبة 100%، متفوق على بقية المطارات في سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل أوقات انتظار المسافرين، ما يعكس نجاحه في تحقيق أعلى المعايير التشغيلية.

المعايير المستخدمة في التقييم: التزام عالمي بمقاييس الأداء

يعتمد التقرير الشهري على 11 معيار أساسي في قياس الأداء، من أبرزها:

متوسط أوقات انتظار المسافرين خلال إجراءات السفر.

المدة الزمنية التي يستغرقها المسافر أمام سير الأمتعة، ومنطقة الجوازات والجمارك.

مدى توافر الخدمات والتسهيلات لذوي الإعاقة.

معايير تشغيلية أخرى مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية لضمان تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة وكفاءة.

تحسين مستمر وخطط طموحة لرفع مستوى الأداء

تواصل الهيئة العامة للطيران المدني العمل على تحسين جودة الخدمات في جميع مطارات المملكة، حيث تسعى إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتقليل أوقات الانتظار، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع النقل الجوي وجعله أكثر تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من خلال هذا التقرير، يتضح مدى التقدم الذي تحرزه المطارات السعودية في تحسين مستوى الخدمات والتشغيل، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الدول في المنطقة التي تطبق أعلى معايير الجودة والأداء في قطاع الطيران المدني.

يعكس تصدر مطار الملك خالد التصنيف الدولي التزام المملكة بتطوير البنية التحتية للمطارات، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وتحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية.