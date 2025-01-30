طريقة تحضير السمك الفيليه بتتبيلة مميزة وطعم يفوق المطاعم

ُعد السمك الفيليه من الأطباق الشهية التي يعشقها الكثيرون، خاصة عند تحضيره بتتبيلة مميزة تمنحه مذاقًا غنيًا يفوق المطاعم. إذا كنتِ ترغبين في إعداد وجبة بحرية لذيذة وسهلة التحضير، فإليكِ طريقة تحضير السمك الفيليه بخطوات بسيطة ونكهة لا تُقاوم.

كتب محمد سعد – يعتبر السمك الفيليه من الأطباق اللذيذة التي يفضلها الكثيرون بفضل نكهته الخفيفة وسهولة إعداده ومع إضافة تتبيلة خاصة يتحول هذا الطبق البسيط إلى تجربة تناول لا تنسى وتعتبر هذه التتبيلة من أسرار النكهة المميزة للسمك الفيليه ويمكن استخدامها مع أنواع متعددة من الأسماك سواء كانت مقلية أو مشوية وفي هذا المقال نقدم لكم كيفية تحضير السمك الفيليه بتتبيلة رائعة تضيف طعما يشبه ما يقدم في المطاعم المشهورة.

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مكونات السمك الفيليه بتتبيلة مميزة

يمكنك استعمال هذه التتبيلة مع جميع أنواع الأسماك سواء كانت فيليه أو غير ذلك والمكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت لكنها تضفي طعما لذيذا وشهيا على السمك وإليك المكونات:

1/4 حزمة بقدونس أخضر.

1 كيلو سمك فيليه أي نوع.

1 رأس ثوم كاملة.

1 حبة فلفل رومي أخضر.

1 ملعقة كبيرة من الكمون.

1 ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

3 حبات من الليمون معصورين.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

طريقة تحضير السمك الفيليه

تحضير التتبيلة

في وعاء الخلاط ضعي فصوص الثوم المقشرة مع أوراق البقدونس والفلفل الرومي الأخضر ويمكنك استخدام نصف فلفل أخضر ونصف فلفل أحمر للحصول على نكهة مميزة وأضيفي الكزبرة والملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا وعصير الليمون.

خلط المكونات

امزجي جميع المكونات بشكل جيد في الخلاط حتى تحصلي على تتبيلة سلسة ومتجانسة.

تتبيل السمك

ضعي قطع السمك في خليط التتبيلة واغمريها جيدا ثم اتركي السمك في الثلاجة طوال الليل لكي يتشرب النكهات بشكل جيد.

تحضير السمك للقلي

بعد أن يمتص السمك التتبيلة بشكل جيد يمكنك تغطيته بالدقيق بشكل متساوي.

القلي

سخني الزيت في المقلاة على نار متوسطة ثم اقلي قطع السمك حتى تأخذ لونا ذهبيا جميلا وتأكدي من تقليب السمك على الجانبين لضمان طهيه بشكل متساوي.

التقديم

قدمي السمك في طبق التقديم وزينيه بشرائح الليمون وأوراق البقدونس ويمكن تقديمه مع أرز الصيادية وسلطة من اختيارك لتستمتعي بوجبة شهية ومغذية.

استمتعي بتحضير السمك الفيليه في المنزل بتتبيلة شهية ونكهة رائعة تضاهي أفضل المطاعم، وقدميه مع الأرز أو السلطات لمذاق متكامل ولذيذ.