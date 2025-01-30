طريقة عمل الدجاج المشوي في المنزل على أصوله.. وصفة سهلة وبمذاق شهي

ييُعد الدجاج المشوي من أشهى الأطباق التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، مع نكهة غنية وتتبيلة مميزة تمنحه طعمًا رائعًا ينافس المطاعم. إذا كنتِ تبحثين عن وصفة مثالية لتحضير الدجاج المشوي على أصوله، فإليكِ الطريقة بالتفصيل لتحصلي على نتيجة لذيذة وبمكونات في متناول الجميع.

كتب محمد سعد – ستكون طريقة إعداد الفراخ المشوية على الفحم كما تقدم في المطاعم وهي محور حديثنا حيث إن الدجاج يحظى بشعبية كبيرة بين الكبار والصغار ويمكن تحضيره بطرق متعددة وكل طريقة تحمل نكهة مميزة ومن بين طرق إعداد الدجاج نجد الشواء على الفحم الذي يضفي عليه طعما خاصا ويزيد من الشهية.

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عمل الفراخ المشوية على الفحم

سنقدم لك طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي وطريقة شواه بشكل صحيح على الفحم:

المكونات

فرخة مقطعة إلى أربع أجزاء.

4 ملاعق كبار من عصير الليمون.

بصلة كبيرة مبشورة.

ثمرة طماطم كبيرة مبشورة.

ستة ملاعق كبار من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

رشة من الحبهان.

ربع ملعقة صغيرة من الروزماري.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

خطوات عمل الفراخ المشوية على الفحم

اغسلي الدجاج تحت الماء الجاري أولا ثم استخدمي السكين لعمل ثقوب فيه وبعد ذلك احضري طبق بلاستيكي وضعي فيه كوبين من الماء وملعقة صغيرة من الملح وثلاث ملاعق كبيرة من الخل وعصير ليمونة و انقعي الدجاج في هذا الخليط لمدة ساعة.

بعد ذلك قومي بغسل الدجاج مرة أخرى تحت الماء الجاري.

ابدئي بتحضير تتبيلة الدجاج عن طريق وضع البصل والثوم والطماطم والكزبرة والكمون والزنجبيل والحبهان والفلفل الأسود والملح والشطة والروزماري والبابريكا وزيت الزيتون وعصير الليمون في الخلاط.

احضري وعاء وضعي فيه قطع الدجاج ثم أضيفي مكونات التتبيلة وغطيه جيدا واتركيه في الثلاجة طوال الليلة ليكتسب الطعم الشهي.

أحضري الشواية وأشعل الفحم ثم ضعي الدجاج على الشواية وقلبيها من الجانبين حتى تنضج تماما.

بعد ذلك احضري طبق التقديم وزينيه بالبقدونس ثم ضعي قطع الدجاج المشوي وقدميه مع سلطة الطحينة والأرز بالشعرية والسلطة الخضراء بألف صحة وهنا.

ستلاحظين أن الفراخ لونها أحمر ولذيذ للغاية جربي هذه الطريقة ولن تندمي عليها أبدا وتذكري أنه كلما تركت الفراخ في التتبيلة لفترة أطول كلما ازدادت نكهتها قوة لذا لا تتركيها في التتبيلة أقل من ليلة كاملة.

مع هذه الوصفة السهلة، يمكنكِ تحضير الدجاج المشوي في المنزل بمذاق لا يُقاوم، وتقديمه مع الأرز أو السلطات لوجبة متكاملة وشهية.