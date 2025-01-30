طريقة تحضير الباذنجان المقلي بالبيض في المنزل بخطوات سهلة وطعم شهي

يُعد الباذنجان المقلي بالبيض من الأطباق اللذيذة والمقرمشة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. يتميز بقوامه الذهبي المقرمش ونكهته الغنية، مما يجعله خيارًا مثاليًا كوجبة خفيفة أو طبق جانبي لذيذ. إليكِ الطريقة المثالية لتحضيره بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

كتب محمد سعد – طريقة تحضير باذنجان مقلي يعتبر الباذنجان المقلي بالبيض والبقسماط من الأطباق الشهية التي تعد وجبة خفيفة أو طبق جانبي مميز فيمتاز هذا الطبق بنكهته اللذيذة وقوامه المقرمش من الخارج والطرى من الداخل ويمكن تقديمه مع صلصة الطماطم أو الزبادي حسب الرغبة.

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مكونات تحضير الباذنجان المقلي بالبيض والبقسماط

2 حبة باذنجان كبيرة.

2 بيضة.

كوب بقسماط (فتات الخبز).

1/4 كوب دقيق.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

زيت نباتي للقلي.

قليل من الزعتر المجفف اختياري.

طريقة تجهيز باذنجان مقلي بالبيض والفتات.

تحضير الباذنجان:

اغسلي الباذنجان في المقام الأول ثم قومي بتقطيعه إلى شرائح دائرية أو طولية حسب تفضيلك ثم ضعي الشرائح في مصفاة ورشي عليها بعض الملح واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تتخلص من السوائل الزائدة وتصبح أكثر ليونة.

تجهيز الدقيق والبيض والبقسماط:

في وعاء عميق قومي بمزج الدقيق مع قليل من الملح والفلفل الأسود ثم في وعاء آخر اكسرِي البيض واخفقيه بشكل جيد وفي وعاء ثالث ضعي البقسماط.

التغطية:

بعد أن تمتص شرائح الباذنجان السوائل يجب تجفيفها جيدا بواسطة منشفة ورقية ثم بعد ذلك ضعي كل شريحة من الباذنجان في الدقيق أولا لتغطيتها بالكامل ثم اغمرِيها في البيض المخفوق وأخيرا غلفيها بالبقسماط حتى تصبح مغطاة تماما.

القلي:

سخني كمية مناسبة من الزيت في مقلاة على نار متوسطة وعندما يسخن الزيت أضيفي الشرائح المغلفة بالبقسماط بحذر واقليها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من الجانبين.

التقديم:

بعد أن تنضج جميع الشرائح قومي بوضعها على ورق ماص للتخلص من الزيت الزائد ثم قدميها ساخنة مع صلصة الطماطم أو الزبادي حسب الذوق.

نصائح لإعداد باذنجان مقلي مع البيض والبقسماط

يمكن تضمين توابل مثل بودرة الثوم أو الزعتر المجفف مع البقسماط لتعزيز النكهة وتأكدي من درجة حرارة الزيت قبل البدء في القلي كي لا يمتص الباذنجان كمية زائدة من الزيت واستمتعي بأشهى باذنجان مقلي مع البيض والبقسماط.

باتباع هذه الخطوات، يمكنكِ تحضير الباذنجان المقلي بالبيض في المنزل بمذاق شهي وقوام مقرمش، ليكون إضافة لذيذة لمائدتك اليومية.