استقرار أسعار الأسماك اليوم الخميس 30 يناير 2025: البلطي يتراوح بين 72 و76 جنيهًا للكيلو

شهدت أسواق الأسماك اليوم الخميس 30 يناير 2025 استقرارًا في الأسعار، حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 72 و76 جنيهًا، بينما استقرت أسعار الأصناف الأخرى مثل المكرونة السويسي والبياض. يأتي هذا الاستقرار في ظل توازن العرض والطلب في الأسواق المحلية

كتب محمد سعد – يتابع الكثير من المواطنين أسعار السمك بشكل يومي، حيث يعد من الأكلات اللذيذة والهامة للجسم لاحتوائها على العناصر الغذائية مثل البروتين المفيد للجسم، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم أسعار السمك بمختلف أنواعه في الأسواق اليوم الثلاثين من يناير.

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أسعار السمك اليوم للمستهلك اليوم الخميس

يقبل الكثير من المواطنين لشراء السمك بشكل يومي ويرغبون في معرفة الأسعار في الأسواق اليوم، وإليكم الأسعار كالآتي:

يبلغ سعر كيلو جمبرى وسط اليوم نحو 336.7 جنيها.

أما سعر كيلو سمك الماكريل المجمد فقد وصل إلى 99.14 جنيه.

سجل سعر كيلوجرام من سمك مكرونة سويسي نحو 122.29 جنيه.

كما أن كيلو سمك السردين المجمد فقد وصل سعره اليوم 113.85 جنيه.

بلغ سعر كيلو سمك الشعور في الأسواق نحو 232.94 جنيه.

قيمة كيلو من سمك الجمبري الجامبو تبلغ نحو 512.62 جنيه.

وصلت قيمة كيلو سمك حدادي اليوم إلى 75 جنيه.

احصل على كيلو سمك المرجان اليوم بسعر 130.71 جنيه في منتصف اليوم.

لامس كيلو سمك الكابوريا سعر 117.58 جنيه.

أما سعر كيلو السبيط اليوم فقد بلغ نحو 16 جنيه.

أسعار السمك البلطي اليوم 29 يناير 2025

من أنواع الأسماك المفضلة لدى الكثيرين هو السمك البلطي، ويتساءل الكثير عن أسعاره اليوم في الأسواق، والتي جاءت كالآتي:

سمك البلطي الصغير وصل سعره إلى 72.1 جنيه.

كيلو السمك البلطى من أسوان سجل اليوم نحو 96.45 جنيه.

أما كيلو سمك فيليه بلطي فبلغ سعره اليوم 194.81 جنيه.

سعر كيلو سمك البلطى الممتاز فقد وصل إلى 93.82 جنيه.

أسعار الجمبري اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

إليكم أسعار الجمبري اليوم في الآتي:

يتراوح كيلو الجمبري الجامبو بين 580 و 680 جنيه.

كما أن الجمبري كبير الحجم يتراوح سعر الكيلو بين 510 و550 جنيه.

يتراوح كيلو الجمبري متوسط الحجم بين 380 و 480 جنيه.

يُلاحظ استمرار استقرار أسعار الأسماك في الأسواق المصرية، مما يتيح للمستهلكين خيارات متنوعة بأسعار مناسبة. يُنصح بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار للحصول على أفضل العروض المتاحة.