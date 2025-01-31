الراجحي يعلن رسميًا صرف مبالغ مالية ضخمة لهذه الفئات في السعودية

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، عن بدء صرف مبالغ مالية كبيرة لعدد من الفئات المستحقة في المملكة، وذلك ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة. ويأتي هذا القرار في إطار المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمستفيدين.

كتب محمد سعد -. أعلن مصرف الراجحي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، عن توصية مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية كبيرة على مساهميه عن النصف الثاني من العام المالي 2024.

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بدء صرف مبالغ نقدية كبيرة لهذه الفئات في السعودية

ووفقًا للإعلان الصادر عن المصرف عبر “تداول السعودية”، فقد بلغت قيمة الأرباح النقدية الموصى بتوزيعها 5.8 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل 14.6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ويشمل التوزيع 4 مليارات سهم مستحقة للأرباح، بحيث يحصل كل مساهم على 1.46 ريال سعودي لكل سهم، وذلك بعد خصم الزكاة.

مواعيد الأحقية والتسجيل في سجلات المصرف

أوضح مصرف الراجحي أن تاريخ استحقاق هذه الأرباح سيكون مرتبطًا بالمساهمين المالكين للأسهم حتى نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقًا.

وسيتم تسجيل جميع المساهمين المستحقين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية.

موافقة الجهات التنظيمية وضمان حقوق المساهمين

حصل المصرف على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح، ما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار المصرف وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

هذه الموافقة تؤكد التزام المصرف بالمعايير التنظيمية الصارمة التي تضمن حماية حقوق المساهمين واستمرارية توزيعات الأرباح.

نظرة شاملة على توزيعات الأرباح خلال عام 2024

لم يكن هذا التوزيع الأول لمصرف الراجحي خلال العام، حيث سبق أن قام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5 مليارات ريال سعودي عن النصف الأول من 2024.

وقد تم تسجيل المساهمين المستحقين لهذه التوزيعات لدى مركز الإيداع بعد يومي تداول من تاريخ الاستحقاق، والذي وافق 12 أغسطس 2024.

وبناء على هذه التوزيعات، فإن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قد بلغ 10.84 مليار ريال سعودي.

ويعادل هذا التوزيع 2.71 ريال سعودي لكل سهم، أي ما يمثل 27.1% من القيمة الاسمية للسهم، مما يعكس الأداء القوي للمصرف والربحية العالية التي يحققها لمساهميه.

تأثير توزيعات الأرباح على المساهمين وسوق الأسهم

تعكس هذه التوزيعات النقدية الضخمة قدرة مصرف الراجحي على تحقيق أرباح مستدامة بفضل استراتيجيته المالية القوية وإدارته الفعالة لموارد المصرف.

ومن المتوقع أن يكون لهذه التوزيعات تأثير إيجابي على سعر سهم المصرف في السوق المالية السعودية “تداول”، حيث تعزز ثقة المستثمرين وترفع من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.

كما أن استمرار المصرف في تقديم توزيعات سخية يعزز من مكانته كأحد أبرز المصارف في المملكة والمنطقة، ويدعم تطلعاته للنمو والتوسع في المستقبل.

تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة السعودية بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات المستحقة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين.