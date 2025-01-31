سابتكو تعلن رسميًا إيقاف رحلاتها إلى عدة مدن سعودية ومصادر توضح أسباب القرار

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن إيقاف جميع رحلاتها المتجهة إلى عدة مدن داخل المملكة، وذلك استنادًا إلى مصادر مطلعة أشارت إلى أن هذا القرار جاء نتيجة تحديات تشغيلية وظروف استثنائية أثرت على سير العمليات. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة الركاب وتقديم خدمات نقل تتوافق مع أعلى معايير الجودة والسلامة.

كتب محمد سعد – في خطوة مفاجئة، أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن إيقاف جميع رحلاتها إلى عدة مدن رئيسية في المملكة.

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النقل الجماعي السعودي سابتكو يعلن وقف جميع رحلاته لكل هذه المدن

مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار وتأثيره على قطاع النقل العام في السعودية.

تاريخ سابتكو وتطورها المستمر

تأسست سابتكو عام 1979م كشركة مساهمة سعودية برأس مال قدره مليار ريال سعودي، بهدف تقديم خدمات النقل العام داخل المدن وفيما بينها.

على مر العقود، نجحت الشركة في توسيع نطاق خدماتها لتشمل معظم مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات النقل الدولي إلى دول الخليج العربي، اليمن، مصر، سوريا، والأردن. تميزت سابتكو بتطوير أسطولها ليضم أكثر من 3,250 مركبة متنوعة، مجهزة بأحدث الأنظمة لتلبية احتياجات العملاء.

كما توظف الشركة أكثر من 1,997 موظف في مختلف المجالات، بما في ذلك السائقين والفنيين والإداريين، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

إطلاق شركة سابتكو السا كبديل للنقل الجماعي

في إطار استراتيجيتها للتطوير والتحديث، أعلنت سابتكو عن إطلاق شركة “سابتكو السا للنقل” (SAT) بالتعاون مع شركة ألسا الإسبانية، حيث تمتلك سابتكو 85% من أسهم الشركة الجديدة، بينما تمتلك ألسا 15%.

تهدف “سابتكو السا” إلى تقديم خدمات نقل متطورة بين المدن، مع التركيز على منطقة الامتياز الجنوبي.

يتألف أسطول الشركة من 129 حافلة حديثة، مجهزة بأحدث التقنيات ووسائل الترفيه، لتوفير تجربة سفر مريحة وآمنة للمسافرين.

إلغاء رحلات النقل الجماعي لعدة مدن

أعلنت سابتكو عن إلغاء رحلاتها إلى عدة مدن رئيسية في المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والرياض.

يأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة عمليات الشركة وتركيزها على مناطق امتياز محددة من خلال شركة “سابتكو السا”.

أسباب القرار والبدائل المتاحة

يرجع قرار إلغاء الرحلات إلى استراتيجية سابتكو في تحسين جودة خدماتها والتركيز على مناطق امتياز محددة بالتعاون مع شركائها الدوليين، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة العمليات وتقديم خدمات نقل أكثر تطورًا للمسافرين.

بالنسبة للبدائل المتاحة للتنقل بين المدن السعودية بعد وقف رحلات سابتكو، يمكن للمسافرين الاعتماد على خدمات شركة “سابتكو السا” التي تقدم رحلات مباشرة بين المدن عبر حافلات عالية الجودة، مزودة بمقاعد فاخرة، شاشات ترفيه، واي فاي مجاني، ومنافذ شحن

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات أخرى مثل شركات النقل الخاصة، خدمات تأجير السيارات، والقطارات، لتلبية احتياجات التنقل بين المدن في المملكة.

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة توزيع حصص السوق بين شركات النقل المختلفة، مع زيادة المنافسة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما قد يشجع ذلك على تطوير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

في الختام، يعكس قرار سابتكو بإيقاف رحلاتها إلى بعض المدن التزامها بتطوير خدمات النقل في المملكة، من خلال التركيز على مناطق امتياز محددة وتقديم خدمات نقل متطورة بالتعاون مع شركاء دوليين.

يبقى على المسافرين استكشاف البدائل المتاحة لضمان تلبية احتياجاتهم في التنقل بين المدن السعودية.

تؤكد سابتكو التزامها بتقديم خدمات نقل موثوقة وآمنة، وتعمل حاليًا على معالجة التحديات التشغيلية لضمان استئناف الرحلات إلى المدن المتأثرة في أقرب وقت ممكن. تنصح الشركة عملاءها بمتابعة التحديثات الرسمية عبر قنواتها المعتمدة للحصول على أحدث المعلومات حول استئناف الخدمات.