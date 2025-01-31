المركز الوطني للأرصاد يحذر: ضباب كثيف في مناطق محددة بالسعودية يدعو للبقاء في المنازل الخميس والجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا عاجلًا بشأن توقعات بحدوث ضباب كثيف في بعض مناطق المملكة العربية السعودية خلال يومي الخميس والجمعة، مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير. ونصح المركز سكان هذه المناطق بتوخي الحذر وتجنب السفر غير الضروري، والبقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم.

كتب محمد سعد – أطلق المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، تحذير شديد اللهجة بخصوص تدهور الأحوال الجوية في مختلف أنحاء البلاد.

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الوطني للأرصاد يحدد هذه المناطق على خريطة السعودية ستشهد ضباب كثيف

ويأتي هذا التحذير نتيجة للاختلالات الجوية التي تشهدها المملكة في الفترة الحالية، والتي تتسبب في اضطراب الأحوال الجوية لأسباب متعددة تتراوح بين الضباب الكثيف والرياح المثيرة للأتربة، مما يفرض على المواطنين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

الضباب الكثيف والتحذيرات الحمراء

تتمثل أبرز المخاطر في الضباب الكثيف الذي يشمل العديد من المناطق في المملكة، مما يؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية.

هذا الضباب يغطي مناطق واسعة، مما يؤدي إلى تفعيل الإنذار الأحمر في بعض المناطق، حيث تنخفض الرؤية إلى مستويات قد تشكل خطر على القيادة والتنقل.

من بين المناطق الأكثر تأثرًا بهذا الضباب: حائل، القصيم، تبوك، عسير، جازان، ومكة المكرمة، وفي هذه المناطق، يُنصح بشدة بتوخي الحذر أثناء التنقل والتقليل من السرعات على الطرق الرئيسية.

السحب الرعدية والأمطار والرياح النشطة

من جهة أخرى، يعاني العديد من المناطق من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة.

هذه السحب تؤثر بشكل خاص على المناطق الشرقية من المملكة، بالإضافة إلى الرياض، المدينة المنورة، الباحة، عسير، ومكة المكرمة.

الأمطار المصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني الرؤية الجوية، مما يزيد من صعوبة التنقل في بعض الطرق والمناطق.

درجات الحرارة في معظم المناطق

كما أكد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة في المملكة تشهد انخفاض ملحوظ في معظم المناطق، وفيما يلي بيان بأدنى وأعلى درجات الحرارة التي سجلت في بعض المدن:

مكة المكرمة: الصغرى 19°C، الكبرى 30°C

المدينة المنورة: الصغرى 12°C، الكبرى 22°C

الباحة: الصغرى 8°C، الكبرى 18°C

الدمام: الصغرى 10°C، الكبرى 20°C

جدة: الصغرى 20°C، الكبرى 30°C

ماذا يجب على المواطنين فعله؟

مع توقع هذه التقلبات الجوية الحادة، يوصي المركز الوطني للأرصاد جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بالالتزام بأعلى درجات الحذر والابتعاد عن السفر في الأوقات التي تشهد الضباب الكثيف أو الرياح العاتية.

كما ينصح بمراقبة الأجواء المحلية من خلال التقارير المتجددة والتوجه إلى الأماكن المغلقة عند وجود السحب الرعدية والأمطار الشديدة.

يؤكد المركز الوطني للأرصاد على أهمية متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس عبر قنواته الرسمية، والالتزام بالإرشادات الصادرة لضمان السلامة العامة، خاصة في ظل الظروف الجوية التي قد تشكل خطرًا على التنقل.