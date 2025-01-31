تقرير يكشف أرباحًا ضخمة للبنك الأهلي التجاري من عملائه في السعودية

كشف تقرير مالي حديث عن أرقام صادمة تتعلق بإيرادات البنك الأهلي التجاري في السعودية، حيث أظهرت البيانات تحقيق أرباح ضخمة من المعاملات والخدمات المقدمة للعملاء. ويعكس هذا الرقم مدى النمو الذي يشهده القطاع المصرفي في المملكة، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الخدمات المالية والمنتجات المصرفية.

كتب محمد سعد – في إعلان مهم عن أدائه المالي، أعلن البنك الأهلي السعودي عن ارتفاع صافي الربح لعام 2024 ليصل إلى 21.2 مليار ريال، مقارنة بـ 20 مليار ريال في العام الماضي، مما يمثل زيادة قدرها 5.9%.

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جاء هذا الإعلان بعد الكشف عن النتائج المالية السنوية التي انتهت في 31 ديسمبر 2024، ليعكس هذا النمو المستمر نجاح البنك في مواجهة التحديات الاقتصادية وتقديم أداء مالي قوي ومستدام.

إجمالي ربح العمليات يحقق نمو ملحوظ

تظهر النتائج المالية أيضًا زيادة ملحوظة في إجمالي ربح العمليات، حيث بلغ في نهاية العام 2024 نحو 36 مليار ريال، مقابل 34.5 مليار ريال في العام السابق، بزيادة قدرها 4.19%.

هذه الزيادة تشير إلى نجاح البنك في تعزيز استراتيجياته التشغيلية وتحقيق نتائج مالية قوية في كافة القطاعات.

زيادة في حقوق الملكية وتعزيز المركز المالي للبنك

أما بالنسبة لحقوق الملكية، فقد شهدت أيضًا نمو جيد، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 192.5 مليار ريال في السنة الحالية، مقارنة بـ 175.9 مليار ريال في العام الماضي.

هذا النمو البالغ 9.4% يعكس استقرار مالي وتحسن في القدرة على تحقيق نتائج مستقرة، ما يعزز من مكانة البنك في السوق المحلي والدولي.

ربحية السهم تسجل زيادة ملحوظة

أحد المؤشرات المالية الهامة الأخرى هو ربحية السهم، التي سجلت في السنة الحالية 3.44 ريال، مقارنة بـ 3.23 ريال في السنة السابقة.

هذه الزيادة تشير إلى قدرة البنك على تحسين العوائد للمساهمين وتوليد الأرباح، مما يعكس كفاءة الأداء المالي للبنك في فترة التقييم.

من خلال هذه النتائج المتميزة، يظهر البنك الأهلي السعودي كأحد البنوك الرائدة في المنطقة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في استدامة نموه وقدرته على التوسع في السوق السعودي والدولي في السنوات القادمة.

مع استمرار توسع الخدمات المصرفية وزيادة استخدام التقنيات المالية، يواصل البنك الأهلي التجاري تحقيق نتائج مالية قوية، مما يعكس ثقة العملاء واستقرار القطاع البنكي في السعودية.