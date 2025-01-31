المرور السعودي يعلن تحديثات هامة على سرعات طريق مكة – المدينة ويحدد غرامات المخالفات عبر نظام ساهر

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تعديلات جديدة على السرعات المسموح بها في بعض أجزاء طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. جاء هذا القرار بعد رصد ارتفاع في معدلات الحوادث في تلك المناطق، حيث تم تخفيض السرعة من 140 كيلومترًا في الساعة إلى 120 كيلومترًا في الساعة في عدة مواقع محددة.

كتب محمد سعد – في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق السريعة، أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تحديثات هامة تتعلق بالسرعات المسموح بها على طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة، المعروف بطريق الهجرة.

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المرور السعودي يعلن تحديثًا هامًا حول السرعات المسموح بها على طريق مكة – المدينة

يأتي هذا الإعلان استجابة لزيادة معدلات الحوادث في بعض المناطق على هذا الطريق الحيوي.

طريق مكة – المدينة: نظرة عامة

يعتبر طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة من أهم الطرق السريعة في المملكة، حيث يمتد لمسافة تقارب 420 كيلومتر، مار بمناطق متنوعة تشمل سهول وجبال.

يتميز الطريق ببنية تحتية متطورة، ويضم عدة مسارات في كل اتجاه، مما يسهم في تسهيل حركة المرور بين المدينتين المقدستين.

التحديثات الجديدة على السرعات المسموح بها

كانت السرعة القصوى المسموح بها على معظم أجزاء طريق الهجرة تصل إلى 140 كيلومترًا في الساعة.

ومع ذلك، وبناء على دراسات ميدانية ورصد لزيادة معدلات الحوادث في بعض المواقع، قررت الجهات المعنية تخفيض السرعة المسموح بها إلى 120 كيلومتر في الساعة في خمسة مواقع متفرقة على الطريق.

تشمل هذه المواقع ثلاثة تقع ضمن حدود منطقة المدينة المنورة، تمتد لحوالي 70 كيلومتر بدء من المدينة نفسها، بالإضافة إلى مواقع أخرى في منتصف ونهاية الطريق.

بدأت الجهات المختصة بتركيب لوحات إرشادية جديدة توضح حدود السرعة المحدثة في هذه المواقع، بهدف تنبيه السائقين وضمان التزامهم بالسرعات المحددة، مما يسهم في تعزيز السلامة المرورية.

قيمة مخالفات السرعة عبر نظام ساهر

يعد نظام “ساهر” من الأنظمة الرائدة في رصد المخالفات المرورية بالمملكة، حيث يستخدم كاميرات متطورة لمراقبة السرعة والتقاط المخالفات تلقائيا، تتفاوت قيمة الغرامات المفروضة على تجاوز السرعات المحددة بناء على مقدار التجاوز، وذلك وفقًا للجدول التالي:

عندما تكون السرعة المحددة 120 كيلومترًا في الساعة التجاوز بأكثر من 10 كيلومترات في الساعة إلى 20 كيلومترًا في الساعة: غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال سعودي. التجاوز بأكثر من 20 كيلومترًا في الساعة إلى 30 كيلومترًا في الساعة: غرامة تتراوح بين 300 و500 ريال سعودي. التجاوز بأكثر من 30 كيلومترًا في الساعة إلى 40 كيلومترًا في الساعة: غرامة تتراوح بين 800 و1000 ريال سعودي. التجاوز بأكثر من 40 كيلومترًا في الساعة إلى 50 كيلومترًا في الساعة: غرامة تتراوح بين 1200 و1500 ريال سعودي. التجاوز بأكثر من 50 كيلومترًا في الساعة: غرامة تتراوح بين 1500 و2000 ريال سعودي.

عندما تكون السرعة المحددة 140 كيلومترًا في الساعة: التجاوز بأكثر من 5 كيلومترات في الساعة إلى 10 كيلومترات في الساعة: غرامة تتراوح بين 300 و500 ريال سعودي. التجاوز بأكثر من 10 كيلومترات في الساعة إلى 20 كيلومترًا في الساعة: غرامة تتراوح بين 800 و1000 ريال سعودي. التجاوز بأكثر من 20 كيلومترًا في الساعة إلى 30 كيلومترًا في الساعة: غرامة تتراوح بين 1200 و1500 ريال سعودي. التجاوز بأكثر من 30 كيلومترًا في الساعة: غرامة تتراوح بين 1500 و2000 ريال سعودي.



يهدف هذا النظام إلى ردع السائقين عن تجاوز السرعات المحددة، وبالتالي تقليل احتمالية وقوع الحوادث المرورية

أهمية الالتزام بالسرعات المحددة

تظهر الدراسات أن زيادة السرعة تزيد من خطورة الحوادث وتفاقم من حدتها، لذا، فإن الالتزام بالسرعات المحددة يسهم بشكل مباشر في تحسين السلامة على الطرق، وحماية الأرواح، وتقليل الخسائر المادية.

تدعو الإدارة العامة للمرور جميع السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحدثة على طريق مكة – المدينة، والانتباه إلى اللوحات الإرشادية الجديدة، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

تعكس هذه التحديثات التزام المملكة بتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق السريعة. من خلال التعاون بين الجهات المعنية والسائقين، يمكن تحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا للجميع.

تؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية التزام السائقين بالسرعات المحددة على الطرق، مشيرة إلى أن نظام “ساهر” سيواصل رصد المخالفات آليًا لضمان سلامة الجميع. يُنصح السائقون بالانتباه إلى اللوحات الإرشادية المحدثة والالتزام بالتعليمات المرورية لتجنب الغرامات والحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.