الداخلية السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن سفر العسكريين للخارج 1446-2025

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قرارات عاجلة تتعلق بشروط ومتطلبات سفر العسكريين إلى خارج المملكة لعام 1446-2025. تأتي هذه التحديثات في إطار تنظيم وضبط سفر الأفراد العسكريين بما يتماشى مع السياسات الأمنية والمصالح الوطنية.

كتب محمد سعد – تستمر المديرية العامة للجوازات السعودية في استقبال العديد من الاستفسارات من مختلف فئات المجتمع السعودي، وكان من بين الأسئلة المتكررة التي ترد إليها، استفسار يتعلق بالعسكريين في المملكة بشأن إمكانية السفر قبل بدء الإجازة الرسمية المقررة لهم من قبل جهات خدمتهم.

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شروط ومتطلبات سفر العسكريين الى خارج المملكة 1446- – 2025

أحد الأسئلة الأكثر تداول كان يتعلق بما إذا كان من الممكن للعسكري السفر بعد نهاية دوام يوم الخميس، في حال كانت الإجازة الرسمية تبدأ في يوم الأحد، وما إذا كان هذا الإجراء قانونيًا أم لا.

السؤال الشائع حول السفر في إجازة العسكريين

يعد هذا النوع من الاستفسارات أمر مهم بالنسبة للعسكريين الذين يرغبون في الترتيب لإجازاتهم وحسم التفاصيل المتعلقة بمغادرتهم قبل بداية الإجازة، حيث أن العديد من العسكريين يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم مغادرة المملكة بعد انتهاء دوام يوم الخميس إذا كانت إجازتهم تبدأ يوم الأحد، وهل يعتبر ذلك قانونيًا أو لا.

التوضيح الرسمي من الجوازات السعودية بشأن السفر قبل الإجازة

من جانبها، قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بتوضيح الموقف بشكل رسمي، حيث أكدت على أن القواعد المتعلقة بمغادرة العسكريين خلال الإجازات تنص على أنه إذا كان العسكري قد حصل على إجازة رسمية تبدأ يوم الأحد، وكان تصريح السفر الذي حصل عليه يتضمن تلك التفاصيل، فإنه يسمح له بمغادرة المملكة بعد نهاية دوام يوم الخميس.

وفي حال كانت هذه الإجازة قد تم التصريح بها رسميًا وكانت ضمن الوثائق المقررة، فإن مغادرته بعد نهاية دوام الخميس يعتبر إجراء قانوني تمامًا ولا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

العواقب القانونية إذا تم السفر قبل الإجازة دون تصريح رسمي

وفي المقابل، أوضحت الجوازات السعودية أنه في حال كان العسكري ينوي السفر قبل بداية الإجازة، ولم يكن ذلك مذكور في التصريح الممنوح له، فإن ذلك يعد خرق للأنظمة.

في هذه الحالة، قد يتعرض العسكري للمسائلة القانونية ويواجه عواقب قانونية بسبب مغادرته قبل موعد الإجازة الرسمية المعتمدة.

من خلال هذه التوضيحات التي قدمتها الجوازات السعودية، أصبح من الواضح أن السماح للعسكريين بالسفر قبل الإجازة يعتمد بشكل رئيسي على موعد الإجازة الذي يتم تحديده في التصريح الممنوح لهم.

وبناء عليه، ينبغي على العسكريين التأكد من التفاصيل الواردة في تصاريح السفر الخاصة بهم قبل اتخاذ أي خطوات للسفر، لتجنب أي مشكلات قانونية أو إدارية قد تطرأ بسبب مغادرتهم المبكرة دون التنسيق الرسمي.

تعكس هذه القرارات حرص الجهات المختصة على ضمان تنظيم سفر العسكريين وفق معايير محددة تضمن تحقيق الأمن والاستقرار. من المتوقع أن يتم إصدار تفاصيل إضافية توضح آلية التطبيق خلال الفترة المقبلة.