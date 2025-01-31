صندوق الاستثمارات العامة يطرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار ويكشف الأسباب

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك ضمن خطته التمويلية لتعزيز استثماراته العالمية والمحلية. ويهدف الطرح إلى دعم استراتيجيات الصندوق التوسعية وتمويل المشاريع الكبرى التي تواكب رؤية المملكة 2030.

كتب محمد سعد – أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) عن إتمامه بنجاح عملية تسعير وطرح سندات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار أمريكي، وذلك ضمن برنامجه للسندات الدولية متوسطة الأجل.

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صندوق الاستثمارات العامة يعلن إصدار سندات دولية بالدولار بقيمة 4 مليارات

يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله وتعزيز مكانته في الأسواق المالية العالمية.

تفاصيل الطرح والتسعير

تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين:

الشريحة الأولى: بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي، لمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات.

الشريحة الثانية: بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، لمدة استحقاق تبلغ 9.5 سنوات.

وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب في هذه السندات حاجز الـ16 مليار دولار، مما يعني تغطية الإصدار بأكثر من أربع مرات، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين الدوليين في استراتيجية الصندوق ومتانة مركزه المالي.

أهداف الطرح واستخدام العوائد

يهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال هذا الطرح إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:

تنويع مصادر التمويل: يسعى الصندوق إلى تنويع قاعدته التمويلية من خلال الاستفادة من أسواق الدين الدولية، مما يقلل من الاعتماد على مصادر التمويل المحلية ويعزز مرونته المالية.

دعم المشاريع التنموية: ستستخدم عوائد هذا الطرح في تمويل مشاريع الصندوق المختلفة، سواء داخل المملكة أو خارجها، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.

تعزيز المكانة في الأسواق العالمية: يسهم هذا الطرح في تعزيز حضور الصندوق في الأسواق المالية الدولية، ويعكس التزامه بتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة الدين.

التصنيفات الائتمانية للصندوق

يحظى صندوق الاستثمارات العامة بتصنيفات ائتمانية قوية من قبل وكالات التصنيف العالمية، حيث حصل على:

تصنيف (Aa3) من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تصنيف (A+) من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تعكس هذه التصنيفات الثقة الكبيرة في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية واستدامة استراتيجيته الاستثمارية.

في هذا السياق، صرح أحمد الربيعان، مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي بالصندوق، قائلاً: “استمرار الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين الدوليين هو دلالة على تنوع قاعدة المستثمرين لدى صندوق الاستثمارات العامة، وفعالية استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، وعلو كفاءته وملاءته الائتمانية والمالية.

تدعم هذه العوامل وصول الصندوق المستدام لأسواق رأس المال العالمية وتدعم جهود الصندوق في قيادة التحول الاقتصادي في المملكة”.

أهمية الطرح في السياق الاقتصادي

يأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولات اقتصادية كبيرة، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

يلعب صندوق الاستثمارات العامة دور محوري في تحقيق هذه الأهداف من خلال استثماراته المتنوعة في عدة قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية.

من خلال هذا الإصدار الناجح، يؤكد الصندوق التزامه بدعم الاقتصاد السعودي وتعزيز مكانته على الساحة الدولية، مع الاستمرار في البحث عن فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق عوائد مستدامة وتعزز من قيمة أصوله.

يعكس النجاح الكبير لهذا الطرح الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين الدوليين في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ومتانة الاقتصاد السعودي.

مع استمرار الصندوق في تنفيذ مشاريعه الطموحة، يتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحقيق التحول الاقتصادي المنشود وتعزيز مكانة المملكة كقوة استثمارية عالمية.

يواصل صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ استراتيجيته الطموحة لتعزيز مركزه المالي وتنويع مصادر التمويل، مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية المستدامة.